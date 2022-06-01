美國「有線電視新聞網」（CNN）5月31日報導，儘管西方世界正對俄羅斯發動「前所未有的制裁」，但身為美國印太關鍵盟友的印度，對俄羅斯便宜石油的胃口卻不減反增，進口量已接近去年月平均的9倍；而中國大陸即使在嚴格防疫管控之下，進口數字仍增加超過11%，且預計隨疫情放緩進一步提升。

雖然執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等歐盟領袖已宣布對俄羅斯的石油禁運，預計今年底前禁止90%來自該國的石油進口，以懲罰普丁（Vladimir Putin）發動俄烏戰爭；但CNN指出，俄羅斯已在亞洲找到其他客戶。

根據報導，印度對俄羅斯的石油進口量，已從3月份的43萬噸、4月份的101萬噸，一路飆漲到5月份的336萬噸，與2021年度月平均進口量的38萬2500噸相比，已增至接近9倍。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）指出，自俄烏戰爭爆發以來，印度已接收480萬噸價格優惠的俄羅斯石油；在布蘭特原油（BRENT）油價來到每桶119美元（約新台幣3474.8元）時，俄羅斯烏拉爾原油（Urals oil）卻僅為每桶95美元（約新台幣2774元）。

印度並非唯一加速採購俄羅斯石油的亞洲強權，根據能源研究公司OilX資料，中國大陸對俄羅斯的石油進口量，4月份每天增加17.5萬桶，較2021年度的平均進口量增加11%，且5月份的漲幅更大；CNN表示，隨著中國大陸開始放寬新冠肺炎（COVID-19）防疫政策，其對能源的需求將有所提升，故未來可能進一步增加對俄羅斯石油的進口。