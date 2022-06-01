金門縣長楊鎮浯今天也向中央喊話，要求對關閉2年多的「小三通」也一視同仁，做到整體評估有條件開放的可行性。（縣府提供）

針對中央宣布本月起將陸續公布放寬邊境管制政策，金門縣長楊鎮浯今天也向中央喊話，要求對關閉2年多的「小三通」也一視同仁，做到整體評估有條件開放的可行性。

楊鎮浯說，有關「小三通」復航的問題應回歸到防疫考量層面，若中央的邊境管制大方向政策是朝鬆綁的方向走，就應一視同仁，以中央的考量為架構，來整體評估「小三通」有條件開放的可行性。

楊鎮浯表示，金門縣府對重啟「小三通」一直是採取穩健方式，按照既定的規畫並配合疫情發展，持續向兩岸相關單位爭取，原先擬訂的「先人道」、「再鄉親」和「普遍往來」的復航3階段規畫依然不變。

楊鎮浯表示，目前是國內疫情的高原期，「小三通」復航的機率不大，但需密切注意在未來一、二個月內，看疫情會是否如預期再往下走，如仍在高峰期，爭取邊境放寬重啟「小三通」就不太符合現實。

楊鎮浯強調，縣府目前仍需就復航「小三通」預作準備，絕對不能等待所有的條件都齊備，再來進行規畫作業，這如同中央要放寬邊境管制，也是一樣衡量疫情發展，並參酌國際作法一樣，均需提前部署和規畫。