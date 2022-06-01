台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)積極實踐綠色物流目標，投入全台「物流短鏈佈建」及「打造綠色車隊」，同時推出環境友善的「綠色包裝」，以減少各種包裝素材的資源浪費，momo更攜手供應商透過流程改善，以期降低商品運送過程的能資源耗損。

momo將企業永續注入日常的營運，不僅設置商品責任小組，進行綠色產品開發及綠色採購，積極實踐綠色物流目標，從投入全台「物流短鏈佈建」及「打造綠色車隊」，同時推出環境友善的「綠色包裝」，以減少各種包裝素材的資源浪費；momo更攜手供應商透過流程改善，以期降低商品運送過程的能資源耗損；2022年預計導入SBTi系統工具，以科學方法計算符合1.5°C情境下，碳排放目標與路徑，科學化制定減碳目標與方案進行承諾提案，希望成為台灣「綠色電商NO.1」。

富邦媒表示，面對全球快速變化的環境，可能導致產生威脅公司經營的新興風險，momo評估各項風險因子發生之可能性及衝擊影響的程度，將影響因素納入營運策略規劃與決策中，momo辨識出主要營運風險，包括營運中斷、法律風險、作業風險、資訊安全、個資保護與氣候變遷風險等六大項；momo領先同業進一步超前部署，強化資訊透明度，導入永續會計準則SASB，推動氣候相關財務資訊揭露TCFD，與國際趨勢接軌，並持續推動精進相關專案。

日前台灣證券交易所公佈第八屆公司治理評鑑結果，momo於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任等四大類評鑑指標皆獲得肯定，加上在CG6013(2021年)公司治理制度評量之「特優」認證加持下，本屆momo很榮幸能於1639家上市櫃受評企業中脫穎而出，連續六年名列「公司治理評鑑前5%」、並四度榮獲「市值100億元以上之非金融電子類前10%」。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年第1季稅後盈餘為8.26億元，年增5.77%，為歷年同期新高，每股盈餘為4.53元，累計前4月合併營收305.85億元，較去年同期成長26.6%。