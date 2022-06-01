澎恰恰（中）在舞台劇中反串，還得又唱又跳2個半小時。（躍演劇團攝影林政億提供）

澎恰恰（中）喜愛舞台劇演出，但為了身體考量以及加速還債忍痛離開。（躍演劇團攝影林政億提供）

66歲的藝人澎恰恰上個月初才在家中嚴重滑倒，右腳掌反折打石膏，但為了領銜主演的舞台劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，還是抱傷彩排，在劇中他全程反串化身媽媽桑，還得又唱又跳整整2個半小時，對體力來說是一大挑戰。另外因為舞台劇酬勞不多，但彩排時間長，常因此推掉其他工作，身體狀況和想加速還債，讓澎恰恰想離開舞台劇演出：「很捨不得，這是我人生最後一次演舞台劇！」

舞台劇導演曾慧誠表示第1次知道澎恰恰有這個想法時，是4月多台北場演出時到後台看他梳化，澎恰恰突然對他說：「如果明年還要再演出的話，是不是可以找一個人跟我輪流演？」曾慧誠還開玩笑說：「誰可以演啊？這就是為你量身訂做的角色。」當時澎恰恰就已稍微提到因為受傷擔心身體狀態，加上債務問題所以萌生告別角色的想法，但第一時間卻以為他在開玩笑，沒想到現在澎恰恰認真提出演完高雄場後要離開，讓劇團一下子陷入苦惱。

曾慧誠說真的想不到還有誰比澎恰恰更適合反串「麗卿姐」這個角色，有考慮是不是就直接請一個女生來演，心中的人選是苗可麗，但目前也只是思考階段，因為如果請女生來演，整齣劇包含男Key女Key都要做調整。如果是請許效舜呢？曾慧誠坦言這個角色真的是為澎恰恰量身訂做，澎恰恰走過的歷練，很難有人像他一樣有自然的滄桑感。他用小S和蔡康永來比擬許效舜和澎恰恰，許效舜像小S是屬於出擊型，但澎恰恰像是蔡康永安靜內斂，是個思考者，跟劇中「麗卿姐」出大事情就會出來扛，沒事會默默持家很像，他嘆氣說道：「我們也在思考，會不會這劇就隨著澎哥離開就結束，心情比較複雜一點。」

曾慧誠表示能感覺到澎恰恰很喜歡劇場一起工作的狀況，「劇場對他來講就是休息，他沒時間想其他煩惱，很專心投入演出。」但他坦承舞台劇在金錢回收上沒有商業活動多，所以澎恰恰為了加速還債而有離開的想法，他也能夠理解。只是仍感到相當可惜，尤其當初在寫「麗卿姐」這角色時設定她欠債，為了還債做許多努力，沒想到後來澎恰恰也遇到一樣的事情，與他的人生不謀而合，因此每次在台下看他演出這角色看就會有很多感慨。曾慧誠說目前就是等高雄場演出結束後再打算。

澎恰恰在直播中也流露對角色滿滿的不捨：「雖然我很喜歡麗卿姊，也很開心她帶給很多人感動和歡笑，但也是時候要說再見了。」直言這次會全力以赴，並哽咽說：「請劇團未來一定要找到適合的人來詮釋她！」