陸外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會。針對5月31日美國與紐西蘭聯合聲明涉中內容，趙立堅表示，中方注意到了有關的聯合聲明。聲明有關內容歪曲抹黑中國與太平洋島國正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政。中方對此堅決反對。

據報導，美總統拜登在華盛頓會見紐西蘭總理阿爾登。雙方發表聯合聲明稱，對太平洋地區戰略競爭日益激烈感到擔憂，關切地注意到中國-索羅門群島安全合作架構協議，認為讓一個價值觀或安全利益不同的國家在太平洋地區建立持久軍事存在將從根本上改變地區戰略平衡，給兩國帶來國家安全問題；重申支持根據《聯合國海洋法公約》在南海及其他海域享有的航行和飛越自由，反對在南海的非法權益主張和活動。聲明還就台灣、涉疆、涉港問題指責中方。

趙立堅具體回應稱，中方已經多次闡明中所安全合作的立場，強調有關合作有利於促進索羅門群島及南太和平穩定與發展，與地區安排並行不悖。中索開展安全合作不針對協力廠商，也無意於建立軍事基地。美紐聯合聲明，炒作有關問題是別有用心，製造虛假資訊，對中方攻擊抹黑。美國的軍事基地遍布全球，卻對其他國家開展正常安全合作表達所謂擔憂。這種行徑十分虛偽，反映出了根深蒂固的霸權主義思維。美國在本地區拼湊軍事集團，刺激軍備競賽，並給南亞地區帶來核擴散風險，這才是真正的安全威脅。

趙立堅表示，中國國務委員兼外長王毅近日訪問南太島國，並與斐濟總理兼外長共同主持第二次中國-太平洋島國外長會。王毅就開發中國與島國關係提出「四個堅持」，即強調堅持平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容，得到島國的廣泛歡迎與認同。這次訪問達到了加強溝通、增進互信、凝聚共識、深化友誼、擴大合作的預期目的，取得了積極成果。島國領導人積極評價中國支援，為島國發展經濟、改善民生、抗擊疫情發揮的積極作用，對中國太平洋島國合作的前景充滿期待。中國和島國將繼續相互支持、相互幫助，堅定維護彼此核心利益和重大關切，不斷鞏固和發展全面戰略夥伴關係，追求共同發展繁榮，攜手構建更加緊密的中國-太平洋島國命運共同體。

趙立堅強調，台灣、新疆、香港事務純屬中國內政，不容任何國家或外部勢力干涉。南海的航行自由過去和現在沒有任何問題，將來也不應有問題。中方堅定維護國家領土主權和海洋權益，堅定捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中方一貫主張國家間發展雙邊關係應有利於世界和平與穩定，不應針對協力廠商或損害協力廠商利益。同時，堅決反對以意識形態畫線，在事關第三國主權和安全的問題上，採取錯誤言行干涉他國內政。

趙立堅稱，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止干涉中國內政，停止對中方進行汙蔑抹黑。希望紐方堅持獨立自主的外交政策，多做有利於增進地區國家安全互信，有利於維護地區和平穩定的事。