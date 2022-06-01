桃園市楊梅區邱姓4、3歲兄妹因積欠健保費，法務部行政執行署桃園分署前往稽查，發現2人與19歲母親、外婆相依為命，母親月收僅有2萬多元。為此桃園分署除轉介社福單位，還致贈尿布給他們，希望端午前夕給兄妹溫暖。

桃園分署指出，日前受理健保署北區業務組移送兄妹積欠健保費行政執行案件，發現2人僅是4、3歲義務人，調查後發現兄妹父母沒有婚姻關係。父親還在3年前酒駕肇事，目前在監獄服刑，兄妹由19歲母親照顧，且母親幾年前發生車禍，目前還定期要到醫院看診，4歲的兒子是早產兒，還會常被誤認與妹妹師雙胞胎。若母親外出上班，就由外婆照顧。4人一起住在楊梅租屋處。

桃園分署1日前往探視，致贈尿布，並將兄妹列為愛心關懷對象，也轉介桃園市社會局、家扶中心，2人積欠健保費則由健保署北區業務組愛心專戶繳清。桃園分署說，希望小小舉動，帶給兄妹一些溫暖與希望。