協和電廠更新案，因為要在外木山海岸建造第四座天然氣接收站，遭質疑破壞珊瑚棲地，基隆市議員與環團今天發起反對四接填海造陸公投。台電立即回應，指核二除役後，2025年北北基供電缺口將有470萬瓩缺口，協和改建完成，可避免用電仰賴別區外援。

台電表示，基隆、南港、汐止及其他北北基重要商業區為北部用電重鎮，預估今年尖峰負載將超過580萬瓩，到了2025年更將超過600萬瓩。隨著協和與核二機組陸續除役，該年此區域將僅剩和平電廠130萬瓩，供需缺口達470萬瓩，需要調度其他區域電力支援。

協和電廠原有4部燃油機組，現僅剩3、4號機在運轉，未來會全部拆除，改建2部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組。台電指出，這將成為北北基重要電源，可就近供應基隆、台北南港及新北汐止等地工商發展電力需求，避免讓北北基用電過度仰賴電網線路融通的「外援」。

不過台電需在外木山海海填海造陸18.6公頃蓋四接，遭環團指控會活埋7萬多株珊瑚，案子還在環評程序中，反對聲音不小。

台電強調，當年填海造陸興建協和電廠後所設置的人造潛堤，已成為孕育並保護生態的良好人造棲地。而以氣換油在空污總量排放上可減少逾9成、減少5成溫室氣體排放。協和天然氣接收站的規劃，一定秉持迴避、縮小、減輕及補償等生態保育策略，持續研擬最能夠兼顧生態保育的開發計畫。