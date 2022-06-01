美聯社報導，德國總理蕭茲今天（1日）表示，德國將向烏克蘭提供現代防空飛彈和雷達系統，加緊武器交付。

蕭茲在德國議院演講時表示，政府已決定向烏克蘭提供德國與其他北約國家一起開發的IRIS-T飛彈。德國還將向烏克蘭提供雷達系統，以幫助定位敵人的火炮。

IRIS-T 是由德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）1990 年代開發，取代美製 AIM-9 響尾蛇短程空對空飛彈的產品，任何能發射 AIM-9 的武器平台，都能使用 IRIS-T 飛彈。

2005 年正式服役後，迪爾防衛公司 2015 年推出陸基版 IRIS-T SL（Surface Launched），並依射程分為短程版（SLS）和中程版（SLM），中程版則將射程由原本的 25 公里增加到 40 公里。

陸基版 IRIS-T SL 系列增加新型輔助射控雷達系統，並更換紅外線影像尋標頭，新型發動機與彈翼設計讓發射後可作出更大範圍水平移動，提高短距離接戰威脅性。

美聯社引述軍事分析師表示，烏東頓巴斯的戰鬥是一場與時間賽跑：克里姆林宮希望在更多的西方武器到來之前取得勝利，以加強烏克蘭的防禦。

烏克蘭駐德國大使梅尼克（Andrij Melnyk）5月26日才在推特上貼出一張蝸牛背著子彈的照片，寫下「德國援助武器已經在路上了」，嘲諷德國援助烏克蘭的武器運送速度太慢。

德國《世界報》日前獲得的文件顯示，在今年 3 月 30 日至 5 月 26 日之間，德國僅向烏克蘭交付了兩批輕型武器，此外，烏克蘭要求德國提供魚叉反艦飛彈，但德國沒有同意。

《世界報》指出，蕭茲期間不僅拒絕向烏克蘭派遣德國坦克和裝甲車，而且德國「幾乎沒有提供任何值得一提的輕型武器」。