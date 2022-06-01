鋼琴家周善祥表示，作曲家是創作者、藝術家，而音樂家是將樂曲演奏給觀眾聽的人，規畫曲目像博物館員策畫展覽，也像是廚師做料理，要端出一道道菜，讓觀眾品嘗。（鵬博藝術提供）

2020年台灣樂壇掀起一股「周善祥旋風」，在疫情處處限縮的狀態下，觀眾反而追鋼琴家周善祥的音樂會如追劇。如今兩年過去，周善祥即將又在本月4日返台，並為觀眾準備好10套截然不同的曲目，像是滿漢全席，要讓觀眾聽得過癮。

現人已自奧地利先到新加坡的周善祥表示，作曲家是創作者、藝術家，而音樂家是將樂曲演奏給觀眾聽的人，「規畫曲目像博物館員策畫展覽，也像是廚師做料理，要端出一道道菜，讓觀眾品嘗。」

周善祥出生於1992年，5歲開始學習彈琴和作曲，音樂之外，他對數學也懷有熱情，2003年，他邊就讀寇蒂斯音樂院，邊在賓州大學修習化學與數學，之後就讀英國皇家音樂院，並在16歲畢業。後來也在2012年取得巴黎索邦大學數學碩士。

周善祥表示，他介紹給觀眾聽的曲目，都是自己很喜歡的作品，而說起2020年在台灣掀起的「旋風」，他表示，那是一個在疫情狀態下的特別實驗，「那時很多外國音樂家正好不能到台灣，剛好有檔期，因而有了這些特別計畫的音樂會，我很享受那段過程，我很少能在一個地方分享這麼多音樂。」

特別的是，這次十場音樂會中，有場《五個世紀－周善祥的音樂壯遊》，周善祥安排了1520年到2020年間的曲目，帶觀眾聆聽不同時期的音樂作品，並感受其中的變化。

周善祥表示，古典音樂有其發展和演變，內容豐富，有很多好作品，而鋼琴、管風琴、古鋼琴等鍵盤樂器，更是表現力豐富的樂器，「音樂的整體發展也和每個時代的社會發展有緊密的結合，我想帶觀眾聆聽這些曲目，像是聽故事。」

周善祥表示，音樂在不同的文化裡都有「同樂」的特質，「可以一起唱歌、跳舞，每個人都可以參加，而在特殊的歷史情境裡，西方古典音樂有了不同發展，出現專門演奏的音樂家，以及聆聽音樂會的觀眾，並延續到了今天。」

特別的是，周善祥說，從文藝復興時期到巴洛克時期，就可聽見華美而炫技的音樂，「到了啟蒙運動，作曲家們又開始思考，音樂繁複度和表現力的關聯，以及觀眾的反應究竟如何，科學家和藝術家也都想透過更科學的方式了解音樂表現的方式。」

現人在新加坡的周善祥，後天完成一場演出就會來台灣，而自歐洲到熱帶國家，他已感受到天氣的變化，他表示，這是他第一次在夏天來台灣，他已經開始尋找哪裡可以買到短褲，要好好在台灣過一個音樂夏天。

《五個世紀－周善祥的音樂壯遊》將在6月15日於台北國家音樂廳登場，其他多場音樂會預計一路演到7月9日。