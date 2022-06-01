高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」，跨界與高雄市政府警察局合作，前由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，表示願意從一而終持續和本局合作配合，呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」，跨界與高雄市政府警察局合作，前由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使。(高雄市警察局提供)

總冠軍戰開打前，高雄全家海神隊執行長李偉誠、總監王維漢、業務經理盧緻娟等人，特地至高雄市政府警察局拜訪局長黃明昭，在訪談期間表示身為主場在地高雄市的職業籃球隊，會持續對高雄市的治安盡上一份力量，希望能夠與警察局合作配合，推廣青少年從事健康休閒活動、宣導反毒等各項宣導活動。

會後全家海神籃球隊執行長李偉誠致贈球隊球衣、紀念品予本局，也由局長黃明昭回贈本局騎警隊的陶瓷杯組留念，李執行長表示期許本局警察同仁及本局臉書、IG的粉絲，也能一起為在地的高雄全家海神職業籃球隊予以加油、支持，也請粉絲們期待日後與警察局的合作宣導活動。

高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」，跨界與高雄市政府警察局合作，前由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使

市警局婦幼警察隊於5月31日17時30分，在高雄市鳳山體育館的高雄全家海神隊爭奪總冠軍賽第一戰，賽前到場向在場觀眾說明最新的「跟蹤騷擾防制法-於6月1日施行」，為保護個人身心安全、行動自由、生活私密領域及資訊隱私，免於受到跟蹤騷擾行為侵擾，維護個人人格尊嚴，並提供在場民眾婦幼諮詢及為民服務。