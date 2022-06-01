新竹大車站綜合規畫報告已完成送交通部審議，10月更將施做先導工程，市議員要求市府舉辦說明會或公聽會，讓市民表達意見。（陳育賢攝）

新竹大車站綜合規畫報告已完成送交通部審議，10月更將施做先導工程，但有市議員認為這項計畫，市府沒有召開任何1場說明會或公聽會，完全沒讓市民表達意見；市府則表示，會於都市計畫草案公開展覽期間辦理說明會，讓民眾意見充分表達及討論。

市議員林彥甫表示，影響新竹百年的大車站計畫已送交通部審議，甚至今年10月就要展開先導工程，包括興建臨時站、軌，優先施做第4月台、跨站臨時陸橋及臨時車站等，但市府至今為止卻沒有舉行任何1場說明會或公聽會，連他行文給市府要索取報規畫告書，市府都回覆要等交通部核定之後再提供。

他認為，等核定再提供，表示大車站計畫若有規畫不完善需要更改之處，也已經不會有機會改變了，市府應該要盡速公開報告書、召開公聽會並舉辦公民參與工作坊，聽取市民對新竹市的觀察、對未來的想像，不應把議會當作橡皮圖章，只能支持通過，不然就被扣上妨礙新竹市發展的帽子。

林彥甫指出，市府或委外團隊都應該詳細調查市民的意見，尤其與大車站計畫最有連帶關係的就是舊城區，對舊城商圈的衝擊影響以及補導措施都應及早規畫。

且舊城區最困難就是停車問題，市府預估大車站完工後，於目標年2051年每日將吸引1萬人潮，但停車格只規畫約300格汽車位、1000格機車位，不但大車站所提供的車格有可能不足，甚至大車站的停車場規畫也沒有納入周邊商圈乃至舊城的停車需求。

他認為大車站建設經費預計超過65億元，且將影響新竹市百年發展，唯有取得多數市民的認同，才有可能在市長更換後，能夠延續推行，呼籲市府務必推動大車站公民參與機制。

市長林智堅則回應表示，大車站計畫市府都是委由專業團隊規畫，且大型公共建設一定會帶動地方發展，帶來人潮。至於報告書是否公開，尊重業務單位，會在適當時機讓市民有參與的機會。

市府也補充說明，在大車站計畫綜合規畫階段中的都市計畫變更作業，會於都市計畫草案公開展覽期間依規辦理公開說明會，讓民眾意見能充分表達及討論。