遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》將於6月隆重推出首次雙近戰職業大改版，今(1)日搶先開放【騎士＆黑妖逆襲】預先登錄活動，完成預約可依伺服器對應選擇「偉大的獎勵箱(活動)」或「偉大的支援箱(活動)」，開啟有機會獲得傳說級稀有獎勵！此次雙近戰為「騎士」及「黑暗妖精」職業優化，同步釋出「個人交易系統」、「地獄系統」，歡慶改版，官方特別推出「SEASON PASS:偉大的遺產」，根據活動方式獲得「特殊商城裝備復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」3張GAMA COUPON，千萬別錯過！

《天堂M》預約宣傳影片

《天堂M》騎士＆黑妖逆襲、預先登錄今日開放！

《天堂M》於6月1日起開放【騎士＆黑妖逆襲】預先登錄，完成預約可依伺服器自行選擇「偉大的獎勵箱(活動)」或「偉大的支援箱(活動)」擇一領取，有機會獲得傳說級稀有獎勵！

※ 預先登錄獎勵

「偉大的獎勵箱(活動)」開啟可取得「偉大的幸運方塊(活動)」*50、「純白的萬能藥」*50等多項獎勵；偉大的支援箱(活動)」開啟可取得「偉大的幸運方塊(活動)」*50、「+3 倫提斯耳環/史奈普戒指/印章選擇箱(活動)」*2等虛寶獎勵。

其中，「偉大的幸運方塊(活動)」使用後有機會獲得「傳說/英雄製作秘笈(刻印)」。因應一般/經典/重生伺服器各版本，部分獎勵內容依官網公告說明為準。

官方歡慶雙近戰改版，特別推出「SEASON PASS: 偉大的遺產」於6月29日前使用天幣購買，根據活動方式獲得「特殊商城裝備復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」3張GAMA COUPON。

《天堂M》3張GAMA COUPON

《天堂M》首次雙近戰職業大改版！官方預告直播活動、技能優化搶先公開！

《天堂M》本次改版將大幅提升「騎士」、「黑暗妖精」戰場上優勢，並同步開放轉職，重點更新項目如下：

一、騎士

推出兩項全新技能、優化多項既有技能，增加反擊技能發動，並提高傷害及坦度，重點更新技能如下：

※ 新增．全新英雄級技能「昏迷充能」

將衝擊之暈、幻影之刃、眩暈之劍變更為充能型態。依照充能階段提升，技能效果也越強。

※ 新增．全新一般級技能「強勁攻擊」

新增近距離暴擊及物理攻擊力，針對昏迷對象增加近距離傷害BUFF。

※ 調整．神話級技能「眩暈之劍(專家)」

提升昏迷的命中率，並且新增「昏迷抗性減少」的DEBUFF。

※ 調整．英雄級技能「增幅防禦(專家)」

依照裝備的臂甲、盾牌等級增加防禦力。

二、黑暗妖精

推出四項全新技能，優化多項既有技能，優化隱身及迴避技能，提高攻擊速度及輸出傷害，增加生存及續戰力。重點更新技能如下：

※ 新增．全新神話級技能「夢魘」

使用後可隨機指定對象丟擲標槍，累積丟擲可造成更多傷害。

※ 新增．全新傳說級技能「暗影衝刺(命運)」

「暗影衝刺」的強化型被動技能，連接技能可從背後移動，成功時大幅提升近距離爆擊效果。

※ 新增．全新英雄級技能「毒性精通(命運)」

強化持續及疊加傷害效果、範圍中毒效果，並新增持續傷害減少功能。

為展示騎士黑妖的優化後的強度，《天堂M》官方特地安排「搶先直擊直播」，請到知名實況主小屁、丁丁擔任主播介紹此次改版重點。精彩內容，千萬別錯過！直播日期及節目訊息請鎖定官方公告。

此外，「個人交易系統」及「地獄系統」也將在改版後釋出！「個人交易系統」Lv.75以上玩家，交易英雄級以上裝備和部分道具，開放隨時隨地進行交易，大幅提升便利性。「地獄系統」若單日PVP殺死超過1,000人，被強制關入「地獄副本」1小時，脫逃24小時內若持續殺人，再被關入地獄副本，於「地獄」打怪不會獲得任何經驗值和掉落物，從「地獄」逃脫後24小時內，玩家身上將被強制標示為「不法之徒」。以上詳情活動請依官方網站公告說明為準。

《天堂M》個人交易系統