土耳其政府首席採購官員表示，再次向英國勞斯萊斯控股 (Rolls-Royce Holdings plc,RR)發送提案請求，希望能獲得性能足夠良好的軍用航空引擎，以安裝在自製下一代戰鬥機 TF-X身上。

防衛新聞(Defense News)報導， 土耳其國防工業副主席德米爾(Ismail Demir)和空軍司令庫丘卡丘茲將軍(Gen. Hasan Küçükakyüz)率領2個高級代表團，於5月訪問英國，進行新一輪的「尋訪引擎會談」，土耳其現在正在等待勞斯萊斯集團的評估和答復。

德米爾說：「我們必須在對雙方都有興趣的方向上找出共同點，我們希望能獲得引擎在土耳其的生產許可，土耳其也應該擁有技術知識產權。」

由於土耳其希望未來的TF-X 戰機能夠外銷，因此德米爾不希望任何出口限制，也就是未來賣戰機時，不會出現英國的障礙，這就他提到「土耳其也應該擁有技術知識產權」的原因。

2016 年10月，勞斯萊斯向土耳其提出「聯合生產合作夥伴關係」，在計劃中，土耳其可以獨立的向第三方的潛在客戶銷售。而且勞斯萊斯也提議在土耳其建立引擎生產基地，包括TF-X戰機、直升機、坦克的引擎都在該基地製作。

2017 年 1 月，英國的貝宜系統公司(BAE Systems)和土耳其航太工業公司簽署了一項價值超過1.26億美元的合約開發土耳其戰鬥機。不過美國得知以後，卻派出通用動力(GE)來搶奪引擎合約，在2018年11月1日，土耳其航太宣布TF-X將採用通用動力的F110-GE-132引擎為動力。

但是到了2019年情況再次生變，由於土耳其執意購買俄羅斯S-400防空系統，威脅F-35安全，因此美國不再與土耳其有軍事研發的合作，除了F-35的片面中止，F110引擎的授權也結束了。

土耳其決定與英國再談合約，在3月5日的電視訪問中，德米爾表示，土耳其政府將與勞斯萊斯就可能的戰機引擎交易進行談判。「我們之前 [與勞斯萊斯] 有過一些問題，但是些都已經解決，我想我們已經準備好一起工作了。」