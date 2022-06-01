林管處結合保七總隊及南海賽鴿協會一同至現場取締及拆除違法鳥網。（嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

嘉義林管處公私協力救回中網賽鴿，當日即通知鴿主領回。（嘉義林管處提供／劉秀芬台南傳真）

農委會林務局森林護管人員定期巡視山區，除了查緝盜伐林木，對於違法獵捕也是重點防範項目，嘉義林管處森林護管人員4月在六甲山區林地拆除2處共12具違法鳥網，救援賽鴿3隻，近日也加強巡護山林，呼籲民眾若有發現類似違法行為請協助通報，公私協力合作保護山林自然生態。

嘉義林管處4月間發現轄內林地有鳥網架設，即刻聯絡內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊一同前往取締，並有南海賽鴿協會派員協助拆除鳥網。2次取締拆除過程均未發現野生鳥類中網，並救援3隻賽鴿，當日即通知鴿主領回。

嘉義林管處表示，鳥網對於鳥類傷害性極強，野鳥中網後因為緊束緊張，若又有豔陽曝曬造成失水會迅速死亡。

依據野生動物保育法規定，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得逕予拆除並銷毀之。若因鳥網造成保育類野生動物死亡，將依獵捕保育類野生動物移送法辦，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。