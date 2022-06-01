本土疫情升溫進入「高原期」，引起不少民眾痛批政府，藝人郭彥均5月25日發文挺醫護，稱與醫護友人聊天提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，逾20個臉書粉專跟進分享，行政院長蘇貞昌揚言要查辦疫情謠言，掀起輿論譁然。最新網路聲量數據顯示，藍綠雙方聲量差距在1個月內，從50％拉近至31％，變化相當大。

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析藍綠陣營近2個月的網路聲量表現，觀察國民黨、民進黨在4、5月的網路聲量變化，國民黨5月積極砲打中央防疫政策、疫苗施打等問題，5月底多次聲援「很多孩子走了」爭議事件，種種攻勢猛烈的行動讓國民黨聲量飆漲，單月聲量從4月的73.1萬增加到5月的138.6萬。原本民進黨在網路社群操作佔有絕對優勢，但國民黨一路猛追，雙方聲量差距在1個月內，從50％拉近至31％。

分析結果也發現，民進黨5月網路負面聲量逼近40萬，正面聲量僅16.2萬，其中第一個高峰落在月初國民黨質疑「快篩之亂」，繼續追打高登公司承攬政府採購快篩試劑案疑雲；第二個高峰則是民眾聲援郭彥均「很多孩子走了」相關貼文，且後者比前者的負面聲量多出15％，其中承受砲火以蘇貞昌最嚴重，以5月28日為例，當日民進黨負面聲量20973則，蘇貞昌個人負面聲量就有9千餘則，原因在於蘇揚言要究責查辦犯眾怒，就算隔天火速澄清所言「不是針對個人」，仍難以平息民眾怒火。

TPOC台灣議題研究中心指出，數據顯示，相較今年初遠遠落後民進黨、聲勢起不來，5月國民黨積極搶攻快篩之亂、兒童疫苗採購、「很多孩子走了」相關爭議，拋出各種議題論述，讓支持者能夠發揮的素材更多元，統計藍軍幫國民黨創造16888則聲量，綠軍幫民進黨創造16486則，藍軍今年首度超越綠軍。這也凸顯民進黨側翼面對在野黨質疑逐漸「招架不住」，儘管積極配合民進黨政府宣揚相關議題，創造的聲量仍略遜於藍軍。

TPOC台灣議題研究中心強調，隨著本土疫情升溫造成諸多民怨，藍軍即時扮演監督角色、抨擊時政，5月首度超車綠軍，綜合來看，藍營的網路戰力似乎正迎頭趕上民進黨。