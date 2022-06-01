欣陸(3703)下午舉行股東會前記者會，執行長張方欣今(1)日指出，今年初進行的組織調整中長期將會看得出明顯的效益，集團旗下三大事業體大陸工程、大陸建設、欣達環工今年營運表現應該都不錯，其中營建工程毛利可望緩慢的上升、建設事業除了個案入帳外，旅館部分也即將展開貢獻、欣達環工有4個案子正處工程高峰期。

大陸建設占集團獲利約6成左右，2022年推案量約210億元，包括預售屋的145億元及成屋的60餘億元。而在旅館領域方面，舊金山「The LINE」飯店預計於2022年度9月開幕；至於吉隆坡酒店式公寓 「Capri by Fraser」已在2022年元月開始營運；而位於「琢豐」案1~9樓的「寒居酒店」也於2022年5月份營運，開始貢獻穩定的租金收益。

被問及大陸建設是否在2024年會遇到入帳空窗期?張方欣解釋說，目前看到可能獲利來源，除了手上的成屋還是持續銷售交屋外，今年第4季新店鐫畫會完工開始交屋，預期入帳期會由2023年走到2024年，另外，手上不同的旅館資產有很多都在營運的情形，將會貢獻穩定租金和營運，也不排除在最適當的時間點出售，創造最好的效益，但並沒有明確的時間表。

至於今年房市受到升息、疫情影響會如何表現?大陸建設執行長廖淳森表示，在營造成本大幅成長之下，房價想跌不容易，預期將維持小漲格局，而在疫情、打炒房政策等相互作用下，預期房市的量會微縮，房市將呈現「價漲、量微縮」的格局。他說，疫情讓案場的來客數減少，目前公司銷售主力有小坪數的「鐫萃」、「豐蒔」來客數受到影響較小，但大坪數的「耑序」，受到影響比較大。

大陸工程目前截至2021年第四季底的待建工程量達歷史新高的740億元，由於毛利率偏低都處於個位數，未是否能改善?張方欣坦言，因為專案生命週期比較長，預期今年大陸工程毛利是緩慢的上升，不過，最近新接到案件，毛利率都高過以往，中長期趨勢來看，營建事業毛利可望逐漸成長。

截至2021年第4季底，欣達環工在手合約總值達新台幣381億元，2022年進入工程高峰期的案子有銅鑼科學園區污水處理廠二期工程、安平再生水廠工程，另外，中壢地區污水下水道系統建設案、埔頂計畫區污水下水道系統建設案也在今年展開，預期2022年營收將維持成長腳步。