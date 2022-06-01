由於工廠面臨供應短缺、較高的價格，以及需求減少，歐元區五月製造業活動成長放緩。而調查也顯示出，消費者正將支出轉移到旅遊業和娛樂業上。

歐元區五月標普全球製造業PMI終值跌到54.6，低於四月的55.5，並且來到自2020年11月以來的低點。

衡量產出的指數從50.7升至51.3。

標普全球首席經濟學家Chri Williamson說，歐元區製造業持續面臨逆風，包括供應短缺、通膨壓力、需求減弱、經濟前景的不明朗。而且需求轉移到服務業，也加劇了製造業的情勢惡化。

隨著新冠疫情的緩解，經濟的重啟，民眾開始再次享受假期和娛樂活動，導致製造業需求的減弱。

供應鏈問題本已稍微地從疫情困境當中復甦，但現在又遇見俄烏戰爭，工廠必須支付較高的原物料成本費用，部分企業已將之轉移給下游客戶或消費者。周二公布的資料顯示，歐元區五月通膨升到創紀錄的8.1%。

新訂單次指數從51.6跌到48.7，為自2020年6月以來首次跌到50榮枯線以下。

Williamson說，新訂單自兩年來首次萎縮，主要原因為供應持續的緊縮，以及伴隨而來的供應價格壓力；近期的能源價格飆升，已促使許多原料和商品的供應商一再的漲價。此皆對新訂單施加了壓力。