前高球球王達斯汀強森（Dustin Johnson）投下震撼彈，宣布參加下周的沙烏地超級聯盟LIV英國賽，比賽將於本月9日開打！外界從未預料強森會成為PGA的首批「叛將」，他一向展現出對PGA忠心耿耿的姿態，今年2月還發布聲明「全心全意支持PGA美巡賽」，他生涯拿下24冠。反倒是先前吵嚷著要轉投LIV的名將米克森（Phil Mickelson）最後沒有行動。

強森透過經紀人的聲明指出，他過去很長一段時間都在尋找機會，最終他考量LIV是對他自己和家人最好的一個選擇。「強森始終很感激PGA給予他的一切，但是他不願意錯失LIV這個大好機會。」

The LIV Golf Field, by OWGR

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儘管PGA祭出「終身禁賽令」來防止選手逃跑，但是LIV的銀彈攻勢還是產生了效果，總獎金2500萬美元（新台幣7.3億）給48位選手瓜分，只打54洞而不是72洞，顯然比PGA的吸引力大得多。

PGA原先設想「只有過氣老將會叛逃」，然而強森現年37歲，目前排名世界第13，他是這波叛將裡排名最高的，而且是美國人。此外還有南非的歐惠森（Louis Oosthuizen）、韓裔美籍的羅相煜（Kevin Na）、西班牙的賈西亞（Sergio Garcia）等16位世界前100名好手響應，名單上總共已有42人。PGA官方第一時間沒有做出回應，目前不知強森等人是否會遭到終身禁賽。