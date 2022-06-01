新冠肺炎本土疫情持續延燒，輕症者除了吃止痛藥治療外，還要搭配均衡飲食，才會讓身體好得更快。營養師近日分享如何居家面對輕症，不僅要多喝水，還得攝取足夠的熱量，才能輔助身體快速恢復，若出現咳嗽咳不停的狀況時，則可以喝「蜂蜜檸檬」緩解，與吃成藥效果相當。

阿罐營養師在臉書粉專提到，輕症者多為類似感冒的症狀，例如發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、疲勞等，可至藥局購買止痛、止咳化痰、抗組織胺的藥物緩解，不過除了藥物外，還需搭配飲食，才能讓身體更快恢復，第一要「攝取足夠的水分及電解質」，若出現發燒症狀，患者每天至少需喝2000c.c的水，因為發燒每增加1度，水分蒸散比平常多約10至15%，且伴隨電解質流失，因此需補充足夠水分及電解質，避免身體脫水。

第二是「補充熱量」，當身體溫提高1度時，會使身體新陳代謝增加12至13%，代表身體熱量消耗會增加，患者又因身體不適而食慾不振，處於虛弱狀況就無法讓身體快速復原，因此生病時需攝取蛋白質含量高的食物，例如牛奶、豆製品等，能夠幫助組織修復，減少肌肉流失，也可以食用含高纖的澱粉類，作為熱量補充來源，例如地瓜、糙米飯。

第三是「增強免疫力的營養素群」，鋅、維生素A、B群、C、D、E、鐵等營養素，是體內免疫細胞運作時的重要元素或輔酶，足量補充可增強免疫細胞，除了補充保健食品外，也可透過食用蔬果、雞蛋和乳製品來獲得，而且鋅及維生素D近期也被證實，能夠有效抑制COVID病毒複製，使新冠肺炎更容易受到控制。

第四為「大蒜素、薑黃素、薑辣素、胡椒鹼」，這類營養素被譽為「天然抗生素」，有許多研究證實，它們有助於消炎抗菌，還可以增強免疫能力，甚至能減緩感冒症狀，在抗疫期間，民眾烹調時可以適量添加這類的辛香料，提升自身免疫力。

阿罐營養師最後補充，染疫者經常會咳嗽咳不停，可以喝蜂蜜檸檬，不少研究指出，蜂蜜檸檬水有緩解咳嗽的效果，與吃成藥效果相當，不過要注意的是，避免讓1歲以下的孩童食用蜂蜜。另外，患者若出現食慾不佳狀況時，可以採取少量多餐的方式進食，並良好地休息以復原體力，才能盡快恢復正常生活。