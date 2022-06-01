睡眠呼吸中止症的治療方式。（台大雲林分院提供）

睡眠呼吸中止症與心血管疾病、失智症風險息息相關，是個隱形的健康殺手，中台灣估計有38萬人有睡眠障礙，台大雲林分院成立睡眠中心，幫助包括失眠症、睡眠呼吸中止症、動眼期睡眠障礙、猝睡症、不寧腿症候群等患者。

一名56歲家庭主婦去年4月開始間斷嗜睡，且會無意識的遊走胡言亂語長達好幾個小時，也曾經在工作時睡著，上月初因睡到叫不醒，被家屬送到急診才弄醒，經診斷是中度阻塞性呼吸中止症。

67歲的退休男性洗腎患者自去年開始躺下來睡覺時腳會不定時抖動，最嚴重的時候整個晚上只能坐在床邊，而且要不時站起來走來走去，完全無法躺著睡覺。經過診斷，讓患者接受鐵劑、多巴胺類藥物治療，以治療不寧腿的情況，睡眠品質已有顯著改善。

台大雲林分院神經部張馨方醫師指出，睡眠中止症有過度日間嗜睡、間歇性缺氧、睡眠結構破碎等特徵，將導致心血管疾病、細胞發炎植物增加、腦部異常蛋白質堆積，衍生高血壓、心臟病、代謝異常、認知功能退化、中風、糖尿病等慢性疾病。

台大雲林分院設立睡眠中心並開設睡眠門診，如罹患睡眠呼吸中止症將搭配該院牙科部的特色醫療「中心咬合型止鼾器」，睡覺時配戴牙套，使阻塞的呼吸道暢通，特點是價格便宜，配帶時仍可自由活動。

張馨方強調，睡不好不要忍耐或置之不理，會錯失治療良機；睡眠疾病早期發現早期接受相關生活作息改進與治療，就可降低日後心血管疾病發生機會。