美國總統拜登日前發出豪語，承諾若是中國大陸以武力犯台，美國將會採取軍事介入來「保衛台灣」。總統兼民進黨主席蔡英文今（1）日表示，因為台灣位於印太地區的戰略前緣，我們會持續展現自我防衛的決心，更厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

總統蔡英文表示，台灣會厚植國防和經貿實力，展現出自我防衛的決心。（資料照片）

民進黨今日召開中常會，會中邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義以「拜登亞洲行美中台三邊關係」為題進行專案報告，蔡英文聽完報告後表示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一環，更是區域內各成員的共同責任。

蔡英文指出，因為台灣位於印太地區的戰略前緣，是民主自由的重要前線，我們會和許多理念相近的國家共同捍衛民主自由，也會展現出自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

對於全球經貿的劇烈變化，蔡英文更強調，我國除了維持對外經貿關係的穩定發展之外，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，不但深化多項合作議題的具體策略及路徑，更讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。