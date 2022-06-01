柏承(6141)董事會決議實施庫藏股，買回自家股票1000張。

為維護公司信用及股東權益，柏承董事會決議自6月2日到8月1日實施庫藏股，預計買回自家股票1000張，買回區間價格為17元到37元下限。

柏承第1季稅後虧損為211萬元，每股淨損為0.02元；累計前4月合併營收為11.83億元，年減5.93%。