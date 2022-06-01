《電子零件》柏承祭庫藏股 2日起擬買回1000張 17:392022/06/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柏承(6141)董事會決議實施庫藏股，買回自家股票1000張。 為維護公司信用及股東權益，柏承董事會決議自6月2日到8月1日實施庫藏股，預計買回自家股票1000張，買回區間價格為17元到37元下限。 柏承第1季稅後虧損為211萬元，每股淨損為0.02元；累計前4月合併營收為11.83億元，年減5.93%。 國巨庫藏股 7天買回逾千張 新日興將配息5元 七個交易日 國巨買回逾千張自家股票 #柏承 #1000 #董事會決議 #實施庫藏股 #買回自家股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨再買庫藏股365張 執行率突破七成 18:132022/05/25 財經 台股震盪 16檔實施庫藏股 04:102022/05/07 證券．權證 首波梅雨降臨！石門水庫整備因應 預留1000萬噸庫容 22:222022/05/14 生活 可成庫藏股 買逾六成 04:102022/05/31 證券．權證 宥勝發願《機智》1000集 04:102022/05/10 娛樂新聞 萊爾富花25元買蔓越莓汁 抱走統一發票千萬特別獎 14:292022/05/25 生活 丹佛斯VACON® 1000變頻器 應用廣泛 04:102022/05/10 產業特刊 台南加碼1千元 65歲以上長者今年重陽可領2千元 14:152022/05/12 生活 小確幸！屏東九如鄉發端午振興金 每人1千元 16:452022/05/23 生活 台東手搖飲愛好者 成為千萬發票幸運兒 14:292022/05/26 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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