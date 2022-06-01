俄羅斯外長拉夫羅夫透露，俄羅斯和中國打算在兩國間結算中大幅增加使用人民幣和盧布。

拉夫羅夫在莫斯科出席一個有關中俄合作的國際會議時致辭說，在美國和歐盟將貨幣變成勒索工具的情況下，俄中打算發展獨立的金融基礎設施，並在兩國間的結算中，大幅增加盧布和人民幣的使用，目前已佔兩國貿易額的4分之1。

俄羅斯副外長莫爾古洛夫在同一場合稱，西方分裂俄中關係的圖謀注定失敗。他說，俄方將部分對外經濟關係轉向東方，俄中年貿易額可望在年底達到2000億美元的目標。