寶齊萊（Carl F. Bucherer）以國際城市為靈感打造的傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，於上個月在媒體曝光後，引起全球表迷的熱烈迴響，台灣寶齊萊爭取到5只限量配額，即起在台中天文時創展出，一抵台就全數完售，為此寶齊萊預告將為台灣表迷設計台北、台中兩款城市限量表，表達對台灣VIP的重視與謝意。

伊林名模李婉綺搶先佩戴台僅有5只的寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，難掩興奮心情。（Carl F. Bucherer提供）

全球疫情延燒長達兩年，讓人更渴望國外旅行，感受各大都市的都會風情，為此寶齊萊推出傳承系列年曆計時碼表城市限量表，總共有五種漸層色調表盤的款式，融入16座城市的主題，包括琉森、維也納、倫敦、紐約、東京等，除了以漸層色調詮釋各大城市的風格，也在表背以3D鏤空蝕刻的手法詮釋城市剪影，別具巧思，每款表各限量188只。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表以設計著稱，獨特的貓熊表盤、運動時尚再加上高CP值，深受表迷的喜愛，向來是「店上來一只賣一只」的經常缺貨款，如今又推出更具收藏價值的城市版限量表，但售價維持不變，更加搶手。

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表日內瓦城市限量表，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表日內瓦城市限量表，表底有日內瓦湖的噴泉剪影，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表倫敦城市限量表，23萬5000元。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表倫敦城市限量表，表底有大笨鐘的剪影，23萬5000元。（Carl F. Bucherer提供）

來台首批城市限量表分別是倫敦、日內瓦、琉森、慕尼黑和維也納等五大城市限量表，已蒙台灣買家收藏，寶齊萊也回應台灣表迷的心聲，承諾將推出台北、台中兩款城市表，表背鏤空蝕刻的城市剪影將分別融入台北101、台中阿里山的美景，更具收藏價值，預計9月抵台。

寶齊萊將為台灣表迷打造傳承系列年曆雙盤計時碼表台北城市限量表，表盤為漸層金黃色，23萬5000元，限量88只。（Carl F. Bucherer提供）

昨日記者會上，伊林名模李婉綺受邀與會，她身穿粉金色騎士風格的緊身洋裝，搶先佩戴全台僅有5只的傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，難掩興奮心情。