寶齊萊（Carl F. Bucherer）以國際城市為靈感打造的傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，於上個月在媒體曝光後，引起全球表迷的熱烈迴響，台灣寶齊萊爭取到5只限量配額，即起在台中天文時創展出，一抵台就全數完售，為此寶齊萊預告將為台灣表迷設計台北、台中兩款城市限量表，表達對台灣VIP的重視與謝意。
全球疫情延燒長達兩年，讓人更渴望國外旅行，感受各大都市的都會風情，為此寶齊萊推出傳承系列年曆計時碼表城市限量表，總共有五種漸層色調表盤的款式，融入16座城市的主題，包括琉森、維也納、倫敦、紐約、東京等，除了以漸層色調詮釋各大城市的風格，也在表背以3D鏤空蝕刻的手法詮釋城市剪影，別具巧思，每款表各限量188只。
寶齊萊傳承系列年曆雙盤計時碼表以設計著稱，獨特的貓熊表盤、運動時尚再加上高CP值，深受表迷的喜愛，向來是「店上來一只賣一只」的經常缺貨款，如今又推出更具收藏價值的城市版限量表，但售價維持不變，更加搶手。
來台首批城市限量表分別是倫敦、日內瓦、琉森、慕尼黑和維也納等五大城市限量表，已蒙台灣買家收藏，寶齊萊也回應台灣表迷的心聲，承諾將推出台北、台中兩款城市表，表背鏤空蝕刻的城市剪影將分別融入台北101、台中阿里山的美景，更具收藏價值，預計9月抵台。
昨日記者會上，伊林名模李婉綺受邀與會，她身穿粉金色騎士風格的緊身洋裝，搶先佩戴全台僅有5只的傳承系列年曆雙盤計時碼表城市限量表，難掩興奮心情。
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