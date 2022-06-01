台積電穩居全球晶圓代工龍頭地位，兩大勁敵三星與英特爾在後頭苦苦追趕，多年來始終難以超越。韓媒報導，英特爾和三星強強聯手，未來將建立更緊密的聯盟，業內人士認為，此舉有助於三星迎頭趕上台積電；對此，國內網友不以為然，狂嗆「嘴巴放話 手卻下台積」、「老二老三聯手幹掉老大 日本晶片當初也是被老美搞掉的」、「英特爾不是之前來台兩次跪求產能嗎？」。

據韓國先驅報報導，全球半導體界兩大咖，三星副會長李在鎔與英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）在三星首爾總部會面，雙方商討未來在多個領域合作，包括下一代記憶體晶片、系統晶片和晶圓代工等。

業界人士分析，韓美兩大半導體巨頭擴大合作，英特爾、三星建立更緊密的聯盟，有助於三星趕上台積電。

事實上，三星與英特爾關係是既競爭又合作，雙方在半導體業競爭激烈，去年三星以823 億美元營收，超越英特爾的790 億美元，重回半導體市占首位；此外，日經先前也披露，傳出英特爾與三星協商代工事宜，委外部分訂單。

前不久，英特爾執行長基辛格4月初造訪台灣，還自拍影片大讚台積電成就了不起，他去年12月快閃訪台後，不到5個月時間兩度來訪，主要是跟台積電以及相關供應商互動，傳出英特爾積極爭取台積電5、6奈米先進製程產能，甚至後續委外下單3奈米。

外界形容半導體三大巨頭關係如三國時期複雜局面，三方私下相互競爭角力。英特爾不僅結盟三星，同時又需要與台積電合作，但三星及英特爾也不斷放話，企圖把台積電拉下代工龍頭寶座。

對於韓媒報導，英特爾強化與三星晶片聯盟，並密謀擠下台積電，PTT網友怒嗆「2個都有自有品牌不分拆，各懷鬼胎」、「做不出來＋做不出來＝做出來？」、「商場上只有利益導向，事實上是intel 兩邊下單，用來壓低報價」、「美國人用完之後 還要打倒台GG 無恩無義」、「三星intel手上的EUV加起來有GG多嗎？」。

還有人表示，「晶圓代工三國志」、「韓媒高潮」、「I皇請鬼拿藥單？」、「還好gg沒被騙走」、「一張不賣，奇蹟自來」、「英特爾ceo自傲的要命，會幫助三星取得領先地位？」。