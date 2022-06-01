從蘭嶼鄉特地搭機返台東領獎的椰油國小畢業生賴芷妍（右）與校長陳淑雯（左）。（蔡旻妤攝）

長濱國小校長張嘉華代表所有師長為受獎同學獻上祝福，分享自身經歷給所有畢業生。（蔡旻妤攝）

台東縣府1日舉辦110學年度縣長獎頒獎典禮，全縣各國中小共230位畢業生獲獎，因防疫需求不開放觀禮，數千名家長也在線上一同見證。（蔡旻妤攝）

台東縣府1日舉辦110學年度縣長獎頒獎典禮，關山國小何宜庭代表畢業生致詞。（蔡旻妤攝）

台東縣府1日舉辦110學年度縣長獎頒獎典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣府1日舉辦「110學年度縣長獎頒獎典禮」，縣內各國中小共230位畢業生獲獎，在台上接受表揚留下美好的回憶，因防疫需求不開放家長觀禮，採線上直播，數千名家長也在線上一同見證。

頒獎典禮邀請關山國小學生何宜庭及池上國中學生林冠余代表畢業生致感恩詞。品學兼優的何宜庭經常代表學校參加才藝、繪畫等競賽，她受訪時表示，遠距教學用電腦上課誘惑多，「不能開很多分頁，容易分心」，一定得寫完功課才能玩遊戲。

特地從蘭嶼搭機登台領獎的椰油國小學生賴芷妍表示，很開心能得縣長獎，上次到台東已經是前年的事，這次因為領獎才能再來，「開心到在台上都快笑出來！」

椰油國小校長陳淑雯說，疫情期間實施遠距教學，離島學生經常因網路中斷造成學習困擾，賴芷妍平時學習相當自律，才能得到第1名的榮耀。

長濱國小校長張嘉華代表所有師長為受獎同學獻上祝福，以自身家庭經歷大方分享給所有畢業生，讀書不只是過程，是為了適應未來生活而學習的一段歷程，未來可以應用這些能力讀懂生活資訊，也期許大家有終身學習的心，在每個人生階段做好準備，能夠樂觀進取、追求卓越的要積極面對挑戰及克服逆境。

饒慶鈴肯定學子優秀表現，也感謝校長、老師及家長給予同學們的教導與養育，鼓勵他們充實自我、發揮所長。

台東縣府近年在縣內國中推動創業社團，及流行音樂表演、時尚美學設計專班，盼以多元學習的方式，讓孩子能適才適性發展，各校規畫不同特色及主題的創業社團，如醫護長照、電腦動畫製作、錄音工程等，結合生涯探索，鼓勵孩子勇於追求興趣和夢想，才能學得快樂、學得長久。