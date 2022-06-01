教育部高教司1日證實，台灣首府大學董事會未能於5月底期限內籌足資金，近日將正式把台首大列為專案輔導學校。台首大學生自救會表示，校方動作頻頻，一箱又一箱的文件、藝術品被搬走，像在逃難，學生憂心等不及教育部南下處理，資產將遭董事會掏空，校方惡意倒閉。

自救會表示，大專校院若遭列為專輔學校，退場清算等將依照「私校退場條例」辦理。高教司也說明，後續退場時間、程序，將會以學生受教權及教師就業權為優先考量，務必給予最適當的安置。然台首大校方除未對師生公開主動說明外，還以教育部名義要求學生、老師參與「善後處理小組」的不記名票選，其過程疑點重重且一點都不透明。

此外，校方也逕行撰寫安置計畫要求學生接受，自救會表示，學生憂慮是不是又是另一起黑箱作業。學生昨晚至今早驚見大卡車出入校園，搬走眾多物品，連校長室的孔明雕像也被搬走了，師生形容像在逃難。

自救會說明，然而時至今日，校方遲遲無法公開111學年度第一學期行事曆。今早致電校方註冊組，校方表示，行事曆議題會在7月6日才在校務會議上討論，之後才能送交教育部，直至8月1日才能公布。「校方態度強烈，表示合乎行政程序。」

目前校方校務停擺，自救會說，學生憂心等不及教育部南下處理，資產將遭董事會掏空。校方在惡意倒閉下，學生的就學權將遭受台灣教育史上最嚴厲的寒冬。懇請教育部盡速派員處理，勿讓台首大學生成流浪孤兒。倘若校方及教育部不積極處理，台首大自救會不排除北上教育部再度陳情。

讓「台首大的最後一哩路，成為私校教育改革的第一哩路。」自救會表示，請教育部嚴格監督第一個適用退場條例的台首大，讓全校師生的工作權與受教權，得到完全的保障。