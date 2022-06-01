中國地震台網正式測定，06月01日17時00分在四川雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）發生6.1級地震，震源深度17公里。

據中國地震台網測定，06月01日17時00分在四川雅安市蘆山縣（北緯30.37度，東經102.94度）發生6.1級地震，震央深度17公里為淺層地震。相隔不久，17時03分在四川雅安市寶興縣又發生4.5級地震，震央深度18公里。3分鐘連2震，除了震央周邊地區，重慶、成都民眾感受明顯搖晃，地震瞬間雅安當地監視器畫面曝光，一名媽媽立刻抱起孩子往店鋪外面衝。寶興當地民眾則是紛紛跑到戶外，飽受虛驚。成都一處辦公大樓，室內吊燈明顯晃動。據央視新聞報導，四川省消防救援總隊已經調派當地蘆山、寶興等地消防人員趕往震央確認災情。

據悉，本次地震周邊5公里內的村莊有大河村、木坪子、大佛岩、馬桑坪、堿穀坪、黑土溪、長河坪、燈杆坪、趙家坪、平溪口，震中距寶興縣12公里、距蘆山縣25公里、距名山區37公里、距天全縣38公里、距雨城區42公里，距雅安市41公里，距成都市113公里。

根據鳳凰網報導，蘆山縣太平鎮大河村村支書何培友表示，受到地震影響，村會議室的吊頂全部掉下來了，牆上的玻璃也掉了。「（地震發生）才剛剛幾分鐘，電話有些打不通，沒有信號。」