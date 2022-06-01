玩命！他拿電蚊拍當電吉他 邊高歌手指「冒閃光」網嚇壞

冒著生命在「彈」hotel California！網路上有人分享1段抖音影片，1名男子拿著電蚊拍當作電吉他，手指在碰觸時不斷冒出電光，表情痛苦地演唱《hotel California》，讓網友嚇壞說「彈完手指燒焦」、「吉他之神都將哭泣」、「真的抖音一響、父母白養」。

有網友在臉書「爆廢公社」上分享1則抖音（TikTok）影片，1名男子竟手持「電蚊拍」當作「電吉他」彈奏，男子用左手握著電蚊拍的握把，右手手指則不斷朝電蚊拍的網格敲打，接觸瞬間馬上出現銀色火光，男子雖面露痛苦表情，但仍堅持唱出經典歌曲《hotel California》，影片在網路上瘋傳。

網路上有人分享1段抖音影片，1名男子竟拿電蚊拍當作當作電吉他，手指不斷冒出電光，表情痛苦地演唱《hotel California》。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛留言「搖滾的精髓就是要發自靈魂深處的吶喊」、「在用生命演繹唱歌的樂趣」、「聽的出來是用生命再詮釋歌曲」、「彈完手指燒焦」、「吉他之神都將哭泣」、「求彈整首Hotel California」、「男人的快樂，就是如此的樸實無華且枯躁」、「這才是真正的rocker精神」、「真的抖音一響、父母白養」。

不過因為一般電蚊拍由三層網來組成的，中間為正極，外面兩層為負極，只有同時觸碰到中間層和外面層網才會被電到，而設計上人的手指幾乎插不進去網格內，就算同時接觸正負端會有明顯的觸電感，但沒有強大危險性，因為它的內阻很大，接觸人體後電壓會馬上下降。