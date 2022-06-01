資深狗仔葛斯齊昨（5/31）開直播公開汪小菲婚內出軌的照片，並爆料汪小菲曾把懷胎9月的大S（徐熙媛）推倒在地，讓陳建州看不下去而動粗；面對此爆料，S媽怒問狗仔「這位葛先生是住我家嗎？」，葛斯齊稍早之前也發文致歉了。

葛斯齊因不滿汪小菲稱狗仔都是亂報，決定在昨晚9點整開直播揭真相，有網友提問：「黑人真的有打汪小菲嗎？」葛斯齊爽快地回應，表示事件當天大S、小S和陳建州夫妻都在場，大S與汪小菲因產檢的問題起口角，小S想要勸和站出來挺姐姐，卻被汪小菲推倒，大S連忙將小S扶起，要求汪小菲道歉，未料汪小菲非但沒照做，還將懷孕9個月的大S推倒在地，讓一旁的陳建州看不下去才會對汪小菲動手，范范則嚇得尖叫。

根據《三立新聞網》報導，S媽不滿此爆料，怒問：「這位葛先生是住我家嗎？我女兒被推，最重要的是老娘我，我怎可能會讓我的女兒吃虧？」還嗆假設要為了上節目賺錢而一直提到她們家的事，那就算了，強調自己是平凡人，沒必要一一回應對方所說的內容。

葛斯齊今（1日）在臉書發文，除了向因直播爆料而意外受到牽連的小S老公許雅鈞、林俊傑道歉，文末還向S媽隔空致意，並否認為了賺錢才爆料：「謝謝S媽媽指教，我過去這幾次發言純屬個人正義感作祟，我在臉書上講的事，接受採訪的事沒有收到任何一毛錢，我認為很多事比金錢重要，通告上也是基於同行的幫忙有收微薄車馬費，就算有人私下抖內我也是婉拒了，很不好意思因為自己還讓您被記者打擾了，祝平安健康。」