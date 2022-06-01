烏克蘭情報機構才剛截獲最新證據，稱俄軍內部爆內鬨，軍紀渙散導致進展延宕，不少士兵已經放棄希望，拒絕上戰場送死。近期又流出一段私密對話顯示克宮內部愈來愈分歧。兩名俄軍上校大肆批評國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）不懂裝懂，甚至大膽嗆總統普丁(Vladimir Putin)「無能」。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，吃了熊心豹子膽的兩位俄軍上校分別是弗拉索夫(Maxim Vlasov)以及科夫通(Vitaly Kovtun)，抱怨普丁未能直接摧毀烏克蘭議會和其他政府大樓，稱雖然裡面應該沒有政府官員，但至少全世界能一起見證。

「為什麼不丟顆砲彈了事?我無法理解…普丁真是個無能的笨蛋。」

接著兩人又點出國防部長蕭依古，認為他不曾在軍隊服役過，從開戰以來只會紙上談兵，用「外行人」來形容他是個作秀的官員。除此之外，他們更感嘆，軍隊窮酸得要命，每月只能拿到大約3萬盧布(台幣約1萬4,000元)的薪水，逃的逃、死的死，直呼「誰會想來?」

此外，就連人稱「敘利亞屠夫」的俄軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）躺著野中槍，認為俄烏戰初期，普丁指派最有經驗的他接手是「白癡」的決定，怒嗆敘利亞屠夫是「傳說中的廢物」。