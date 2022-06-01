桃園1日新增9568本土確診個案，較昨天上升22％，居隔人數有1萬3758人。市長鄭文燦宣布，各級學校的遠距教學再延長1周，國高中3年級的學生則一樣遠距至暑假不變。

「疫情還在高峰狀態，還要一段時間才會慢慢下降！」鄭文燦指出，原本是每周四決定是否要採取遠距教學，但靠近端午連假，為此這周提早宣布各級學校遠距教學延長至10日，而國高中3年級的學生則採取遠距教學至暑假。

談及學校防疫情形，鄭文燦說，5至11歲BNT疫苗接種方式有幾種，195所學校合併600個幼兒園，原預計在10日前完成，各校已與醫療院所協調挪至端午連假接種，可提前在5日完成，家長除了帶孩子到醫院診所接種外，昨天跟今天有4個學校快打站開打，明天（2日）開始連續4天南、北各設有1個大型接種站，5000個名額已預約期滿。

鄭文燦表示，端午連假期間北區選於桃園巨蛋、南區在平鎮婦幼館開設接種站，服務時間為早上8點至12點、下午1點至4點，5至11歲兒童只要帶健保卡就可以到現場接種疫苗，未來會在這幾天會全力完成5至11歲學童的疫苗接種。

鄭文燦談及，中央新公布自即日起針對0至5歲幼兒發放2劑快篩，市內統計0至5歲幼兒有14萬8440人。市府另也會針對國小、幼兒園不分公私立發放每人2劑鼻腔快篩，幼兒園每人2劑唾液快篩。