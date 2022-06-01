受到疫情及盛產等因素，使得今年高樹芋頭價格崩跌。（林和生攝）

台灣芋頭生產重鎮屏東高樹鄉，今年受到疫情影響，加上去年產地價高、農民搶種，種種因素皆造成今年盛產期價格崩跌，相較同期跌價近7成，仍乏人問津，農民苦嘆，若政府未伸援手，接下來的日子就真的難過了。

高樹因地理環境得天獨厚，生產許多優質農特產品，其中鳳梨、芋頭、蜜棗並列「高樹三寶」；芋頭種植面積近350公頃，產量僅次於台中市大甲區，是全台第二大芋頭產地。

高樹芋頭產期為4月到9月，其中5月至7月為盛產期，這段時間不僅產量多且品質最佳，加上高樹位於水質水源保護區，土壤微酸、氣候溫暖，很適合芋頭生長，產出的芋頭肉質色帶粉紅、口感鬆Ｑ、香氣濃郁，非常受到消費者歡迎。

但芋農李瑩美嘆道，過去高樹芋頭多數仰賴外縣市盤商收購，但今年一直到盛產期都乏人問津，頻頻透過管道探詢，盤商僅答，因為疫情堵市、買來也無處銷售，使得產地價從去年每台斤田間價30元，跌至今年8至14元，根本不敷成本。

地方農民也坦言，去年中部乾旱嚴重，芋頭品質不佳且產量銳減，全台盤商全部轉向高樹採購，帶動價格節節攀升，一度田間價喊到每台斤36元，或許也因為預期心理，帶動今年一窩蜂搶種，面積足足多了2、300公頃，加上產量頗豐，恐怕也是跌價原因之一。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，中部去年因缺水導致芋頭種植延至9月才開始，產季正好與高樹重疊，才會有盤商壓價收購情況；他也提醒農民，不要因為單一品項農作價格好，便一窩蜂搶種，還是要有計畫性生產，否則就容易發生價格排擠效應。