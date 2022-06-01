上海6月1日解封，按照官方的說法，其實只是：「6月1日起全市住宅社區恢復出入、公共交通恢復運營、機動車恢復通行」，餐廳禁止內用、超市控制人流；最重要的對外物流並未恢復，外省司機入滬返家仍要隔離，台商完全復工還要半個月到1個月的時間。

由於2個月的封城，上海每日確診人數已由高峰期的2萬多人降至兩位數，5月31日的確診是15人。中共上海市委、上海市政府還發一封《致全市人民的感謝信》宣示，「我們將全力推動正常生活秩序全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。」

對外交通方面，長三角鐵路列車將分6月1日、10日、20日三個階段分批開放，鐵路客票預售期由原先的5天延長為15天。

住在上海的台企聯會長李政宏向「品觀點」表示，目前是上海市內解封，民眾可以自由出入住宅區上下班，可以到超市採買，但是餐廳仍禁止內用、電影院等娛樂場所尚未開放，超市也有人流限制。

根據上海市商務部門的規定，無疫情風險的線下商場在5月31日之前的客流量不能超過最大承載量的50%；6月1日以後不能超過最大承載量的75%。

但對於台商來說，對解封最大的期待是對外物流能恢復，但目前上海市內的物流恢復，但聯外物流還是封城時的限制，外省司機進入上海返回後，必須進行7+7的隔離，很多外省司機因此根本不願運貨到上海。

李政宏曾代表台商向上海市政府反映，在臨近江蘇昆山的嘉定、臨近洋山港的奉賢、臨近黃浦江的楊浦設立物流中轉站，外省貨運司機到站後不下車，由本地貨車接運，如此一來，外省司機返家後就不須隔離。

李政宏指出，封城兩個月對於大陸台商企業影響很大，現在看起來，如果疫情沒有太大變化，整個物流至少還要半個月到一個月的時間才能逐漸恢復正常，因此，希望上海市府能與長三角其他省市協調，盡快先把省際物流恢復起來。

中經院第一所（大陸所）所長劉孟俊分析，有三個原因讓北京中央政府必須讓上海解封：首先，上海是大陸中央最重要的財政來源，再不開放，中央財政就吃緊了；其次，上海是外商營運總部，再不解封，外商高層就走光了；第三，上海是大陸金融中心，居家辦公如何落實金融控管？

由於上海也要實施「常態化核酸檢驗」（48小時做一次檢驗），需要大量費用，這個費用當然必須由上海自行買單，因而也會影響財政上繳；再觀察總理李克強在「十萬人視訊」中的講話精神，中央可望開放地方發行債券，以籌措防疫及振興經費，這也會增加大陸政府的隱形債務。

李克強政府報告將今年大陸經濟成長目標定在5.5%，但在上海封城兩個月後，已經沒有人再相信這個目標可以達成。劉孟俊綜合國際機構的預測指出，沒有機構認為大陸今年經濟成長可以超過5%，普遍認為在4.7%上下，野村甚至砍到3.9%。

劉孟俊指出，上海不但物流不通，就連人物也不順；台商從昆山出貨，空運經虹橋或浦東機場，海運則經由洋山港，上海的機場和港口是否通暢仍待觀察；最重要的是，北京疫情目前似乎還在升溫，兩個最重要的城市都籠罩在疫情的陰影之下，大陸經濟前景因此充滿變數。