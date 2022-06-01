近期有一名在臉書上暱稱「趙瑋卉」的民眾假借高市議員李雅靜服務處的名義，在網路上販賣商品詐騙民眾，他收了5盒商品的錢，卻只寄給買家3盒商品，隨後又搞失蹤讓買家無所適從，買家憤而向李雅靜服務處通報，李雅靜服務處1日正式向高市警鳳山分局報案，希望藉由警方偵查，避免再有民眾受害。

李雅靜服務處指出，民眾向他們通報，近期有不明人士在臉書上化名「趙瑋卉」，並冒稱自己是李雅靜服務處的員工，再以販賣商品為由，對民眾詐騙。受騙民眾表示，自己在臉書社團裡跟「趙瑋卉」購買商品，當初標價是5盒1080元，但他只收到3盒，跟對方聯繫都過很多天才會回訊，然後說要退錢但到現在都沒收到，後續就連絡不上對方。

對此，李雅靜服務處接獲通報後，立即向高市警鳳山分局報案，希望藉由警方偵查，避免再有民眾受害。李雅靜強調，李雅靜議員服務團隊不會藉由「李雅靜」名義販賣任何商品，如有發現臉書註明「高雄市議員李雅靜服務處」或其他假借「李雅靜」名義詐騙的嫌疑，請大家聯絡服務處，他們將立即查證處理。