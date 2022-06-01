疫情升溫，據台灣安心家庭關懷協會的食物銀行統計，每月食物箱及防疫物資需求增加2成5。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，據台灣安心家庭關懷協會的食物銀行統計，每月食物箱及防疫物資需求增加2成5。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，據台灣安心家庭關懷協會的食物銀行統計，每月食物箱及防疫物資需求增加2成5。（蔡旻妤攝）

人口22萬人的台東縣累計已有1.4萬人確診，平均每日新增700-800位確診者。據台灣安心家庭關懷協會的食物銀行統計，每月食物箱及防疫物資需求增加2成5，這也讓因疫情物資捐贈減少的食物銀行經營更困難。協助發送物資的豐榮里長劉春美說，許多家庭1人確診全家跟著確診，隔離期間拉長，需要更多物資協助度過難關。

人員將米、泡麵、罐頭及口罩等物資分裝成一袋袋，由村里長送到確診居隔家庭。台東幸福食物銀行表示，除了每月固定提供400戶弱勢家庭生活物資外，近期常接獲民眾臨時求救電話，反映由於確診急需生活物資，根據統計，平均每月多了100戶。

食物銀行工作人員汪金花說，近期物資都送給確診家庭，因家戶感染，整戶8到9個人都無法出門，臨時準備2箱物資來發送。

由於台東許多相對弱勢家庭仰賴打零工維生，有工作才有收入，確診就無法外出工作，但卻未必在公部門的近貧名單之中，無法獲得公部門的資源就只能尋求食物銀行的幫助。

劉春美表示，陸續接獲許多民眾反映，家中先是1人染疫，同住家人陸續確診，無論是7天或3＋4隔離期間，隨著時間拉長，縣府所提供的物資恐無法滿足1整戶家庭隔離期間需求，尤其經濟弱勢家庭或邊緣戶對於食物或民生用品需求量更大，食物銀行可填補額外的需求。

台灣安心家庭關懷協會強調，民間食物銀行主要是救急不救窮，簡化了許多繁瑣的申請程序，隨著疫情升溫，物資需求量比以往多了2成5，對社福機構來說負擔不小，也急需外界更多愛心捐助，以維持食物銀行的運作，協助弱勢度過難關。