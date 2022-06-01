防範2種疫情同時爆發，雲林縣北港鎮恆順堂中藥驅蚊包預防登革熱受歡迎。（張朝欣攝）

近日新冠肺炎確診人數增加民眾加強防疫，面對端午過後天氣轉熱，是登革熱好發季節，雲林縣北港鎮恆順堂中藥店1日表示為協助大家預防登革熱，在端午節前推出中藥驅蚊包，以丁香、艾草、白芷等傳統中草藥調配，但因新冠疫情影響藥材有限，須事先預定才供貨。

2015年登革熱造成全台4萬餘人感染，災情慘重，北港鎮公所除了防範新冠疫情消毒，也針對登革熱展開環境清消工作。恆順堂中藥店近日則推出中藥驅蚊包，以傳統中草藥配製而成，完全沒有添加化學成分，非常適合家中有抵抗力較弱的長輩與兒童使用，因此推出後大受歡迎。

恆順堂負責人賴坤隆表示，中藥驅蚊包以丁香、艾草、白芷、藿香、紫蘇、薄荷、金銀花、石菖蒲調製而成，使用一段時間若味道變淡，可拿去曬太陽、或是用手搓揉一下，讓味道出來再繼續使用，最後還可置於熱水用來泡腳，讓藥材物盡其用。

賴坤隆說，往年進口中草藥供貨較充足，但近2年因新冠疫情影響國際航運，進口中草藥數量受限，尤其是薄荷到貨量更少，因此無法大量製作中藥驅蚊包，只能採預約方式。其味道溫和舒適，除了驅蚊，也有不少人拿來當作芳香劑，藉由中草藥在炎炎夏季消除酷熱帶來的煩躁感。

購買民眾指出，以前都用蚊香驅蚊，中藥驅蚊包不用點燃即可使用，且效力持久，是另一種驅蚊選擇，也可與蚊香共用，效果加倍。面對登革熱與新冠肺炎的威脅，大家有必要更加用心防疫，以免2種疫情同時爆發，讓人措手不及。