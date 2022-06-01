每年端午佳節，人潮蜂湧到鐵砧山上人手一壺或一桶，汲取劍井午時水。（台中市政府提供）

觀旅局強調，今年恢復實體現場將提供500個午時水紀念瓶名額；另準備精美天中五瑞掛飾50份等。（台中市政府提供）

五五話端陽佳節到來，大甲鐵砧山上的「劍井」，每年端午節都吸引全國各地民眾慕名前來汲取午時水！台中市觀旅局1日表示，因應防疫今年鐵砧山劍井取午時水活動將縮小規模加嚴防疫舉行，於端午節當天上午10時30分開放入場，讓民眾體驗端午節慶文化，汲取涓涓長湧300多年不乾枯午時水。

85歲耆老鄭伯文說，漢學家鄭明彰為大甲鐵砧山劍井吟有一詩：「 孤忠延正朔，大義絕親寰，舳進紅毛海，劍沈銀碇山，功高凌衛霍，壽短嘆張關，一脈泉猶在，漢官何日還。」大甲鐵砧山因有「劍井」聞名於世，每年端午節更吸引全國各地民眾不辭舟車勞頓上山取午時水。

鄭伯文指出，大甲鐵砧山上的「劍井」！據傳是鄭成功部將當年被圍困於山上，因缺乏飲用水軍士苦不堪言，後禱告於天，以寶劍插地頓見甘泉湧出，兵士歡飲士氣大振，土番見鄭軍有如神助紛紛棄甲而逃，鄭軍方得以解圍；當年插劍處形成劍井，涓涓泉水長湧300多年不乾枯。

附近民眾表示，國姓爺當年插劍時辰正是端午節當天午時，大甲劍井的午時水，自然不同於其他地區的午時水是有其史蹟意義；每年端午佳節，人潮蜂湧到鐵砧山上人手一壺或一桶，汲取劍井午時水；新冠疫情爆發民眾不知所措，端午節勢必更趨之若鶩，汲水煮沸飲用期能保平安。

觀旅局強調，民眾依習俗認為端午節取午時水可驅邪避凶、解毒去時疫，去年受疫情及劍井施工改採線上，今年恢復實體現場將提供500個午時水紀念瓶名額；另準備精美天中五瑞掛飾50份，及榮獲2022台中十大伴手禮的小林煎餅等，只要完成指定任務就能把好康帶回家。