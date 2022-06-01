雲門舞集創辦人林懷民除了編舞，還擅長寫作，14歲時發表第一篇小說，21歲出版小說《蟬》，是早慧型的作家。（鄭任南攝）

雲門舞集創辦人林懷民除了編舞，還擅長寫作，14歲時發表第一篇小說，21歲出版小說《蟬》，是早慧型的作家，但他表示，後來忙於編舞，真的寫得很少，因此今年75歲出版散文集《激流與倒影》，自己也「嚇了一跳」，新書發表會辦在誠品信義店，他開心地說：「我總算成為在誠品發表新作的作家了。」

林懷民表示，全書25篇散文，書寫內容包括他的母親、前輩、老友、不認識的陌生人等，「他們帶給我鼓舞的力量，是他們激勵著我前進，都是我的典範，我希望讀者也能從中獲得感動和激勵。」

林懷民表示，他的人生有很多貴人，26歲時創辦雲門舞集，當時《中國時報》創辦人余紀忠不斷鼓勵和支持他，「後來余伯伯的兒子余建新接掌中時，主辦雲門舞集第一次到大陸的公演，後來也有支持戶外公演，這次新書能由余紀忠創辦的時報文化出版，我很開心。」

林懷民表示，他年輕時曾多次感受到挫敗，也曾想過收掉舞團，但一直會有人用不同的方式鼓勵他，讓他可以堅持下去。

他回憶，1980年，雲門自美國公演回國，面臨前所未有的債務，高達兩百萬元，那陣子他感到特別挫折。有回在某個颱風登陸的大雨夜晚，他藉酒消愁，好不容易等到一台計程車，但被一位瘦削的青年攔走，他上前詢問，發現對方行程順路，因此與之共乘。

林懷民說，趁著幾分酒意他與對方攀談，原來是建築工人，「問了他薪資，一個月可以賺一萬八、九，加班可以有兩萬三、四，問他：『辛苦嗎？』他詫異地扭過頭來問我：『什麼工作不辛苦？』

林懷民表示，這位在風雨中仍不卑不亢前行的青年鼓舞了他，讓他第二天「改邪歸正」，回過頭來繼續專注自己選擇的舞蹈道路上。

林懷民心中的強者還有一位，就是他的母親。林懷民表示，他的母親晚年因腦部腫瘤而癱瘓，在積極治療後，短短三周內完成復建並恢復行走，「醫生說破了榮總的紀錄，從來沒有見過這樣的病人。」

林懷民的母親在癌症末期、癱瘓的狀態下，也努力抄寫《心經》，「她用右手抬起左手，壓在宣紙上面，然後右手沾墨抄寫《心經》，手抖得厲害，非常費力才完成一個字，但她不要人家幫忙；裡面有幾個寫得比較好的字，是她狀態比較好的時候寫的。」林懷民表示，母親的《心經》最後沒能抄寫完成，留白的部分有如佛法的「諸法空相」，「這是母親留給我們的最後教誨。」

林懷民接下來還有多場見面會，6月11日在台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院、6月12日到高雄市立社會教育館演藝廳、6月18日在誠品信義店6F視聽室，將與讀者分享他的書寫心得。