資深演員李立群近期在上海封城期間的動態頗受兩岸網友關注，這位老戲骨關在家悶得不甘寂寞，頻頻拍攝影片與外界交流日常，除分享飲食、收藏、豪宅內況外，還曾自創「喘氣操」似致敬劉畊宏。今(1日)上海宣告解封，李立群凌晨與劉畊宏合體跳健身操慶祝，羨煞不少網友。

李立群今凌晨在抖音曝光與劉畊宏的影片，畫面一出引來許多網友熱議，紛紛好奇兩人到底何時開約的？李立群表示，兩人原本就約好今天凌晨相聚，時間到點後劉畊宏親自來接老前輩李立群到家中作客，劉畊宏在車上還告訴他：「現在已經12點了，可以過江了」。

李立群(右)上海解封後合體劉畊宏(左)，看得老前輩出氣色身體狀況不錯。（圖／取自劉畊宏微博）

兩人隨後也與劉畊宏妻王婉霏及經紀人、藝人等一同用餐慶祝解封，還一同放周杰倫的《本草綱目》當配樂，跳了段最近爆火的劉畊宏招牌健身舞「毽子操」；不意外地，才跳沒多久李立群就氣喘吁吁，影片最後劉畊宏還調皮地模仿李立群招牌的「再見」，畫面十分逗趣。天亮後劉畊宏也開心PO出兩人的合照，並開心寫下：「早安…上海我們相見了！」還向網民透露李立群的健康狀況：「老師身體不錯哦」。

李立群(左)合體劉畊宏(右)跳「毽子操」，被誇身體不錯。（圖／取自李立群抖音）

李立群(左)合體劉畊宏(右)跳「毽子操」，結束後對鏡頭開心比讚。（圖／取自李立群抖音）

影片一出引發網友熱議，笑回：「這是連夜去的吧，看把大爺憋著的」、「老爺子解封了就到處串門了」、「抖音界兩大扛霸子合體了」、「李老師說：『聊歸聊，別拉著我跳操』」、「李立群老師跳操動作好萌阿」、「終於見面了」、「下次叫上王心凌」。