陸外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會。針對美國國務卿布林肯發表對中政策演講稱，拜登政府對中戰略可用「投資、聯盟、競爭」來概括。趙立堅表示，這是換湯不換藥。

趙立堅指出，中方一貫認為，建設互聯互通、多元包容、安全共用的世界，是中美兩國必須承擔的責任義務。能否處理好彼此關係是中美雙方必須回答好的世紀之問。王毅國務委員和外交部發言人已經多次就布林肯國務卿有關演講作出了回應。

針對美方提出的所謂三點論，趙立堅強調以下幾點：

第一，中方樂見美方通過正當的投資實現本國發展，但是美方不能把中國作為假想敵，重燃國家目標戰。美國如何提高本國的創新力和競爭力，這是美方自己的事，但不能動輒拿中國說事，更不能借此打壓遏制中國，干涉中國內政，損害中方利益。如果出現這樣的事情，中方當然堅決反對。以美方審議的兩黨創新法案為例，該法案打著增強美國競爭力的旗號，實則通篇以中國為假想敵。案文中提到中國多達800餘次，充斥大量損害中方利益的內容條款，對此中方當然堅決反對。

第二，中方不干涉美方與盟友的正常協調合作，但這種關係不能針對和損害第三方利益，不能違反國際關係基本準則。美方拉幫結派，組建反華聯盟，不管是印太戰略還是四方安全對話機制、美英澳三邊安全機制都是封閉排他的小圈子，都是冷戰思維的產物和零和博弈的工具。這既是開歷史倒車，也將加劇地區內緊張局勢，破壞地區團結與合作。這也將這也同本地區國家致力於通過對話合作，共同發展推動區域一體化的普遍願望背道而馳，美方此舉不得人心，也註定沒有出路。

第三，中方不否認中美在經貿領域存在一些競爭，但是不能以競爭來定義中美關係，不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打著競爭的幌子搞大國對抗。美方嘴裡說的是競爭，實際上做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁，長臂管轄，脫鉤斷鏈。這嚴重損害了中國企業正當合法權益，無理剝奪了別國發展權利，這不是負責任的競爭，而是毫無底線的打壓遏制。美方如果一味以大國競爭定義中美關係，以你輸我贏作為政策目標，這只會將中美推向對抗衝突，將世界推向分裂動盪。

趙立堅指出，美方最近的對中政策演講實質上是新瓶裝舊酒，所謂的三點論是換湯不換藥，是此前美方所謂「競爭對抗合作」三分法的翻版。美方的對中政策演講，本質上是運用美國國內外全部資源對中進行全方位圍堵和無底線遏制打壓。當前中美關係正處在重要的十字路口，美方應作出正確抉擇，不要再玩文字遊戲，美方應把精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則上，把拜登總統「四不一無意」的表態落到實處。美方應與中方相向而行，找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道，更好地造福中美兩國人民和世界各國人民。