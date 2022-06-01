埔里親水節6／3登場，延續到8月28日。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

埔里鎮桃米親水公園經過2年整修後，由在地青年團隊以互利共好原則經營，將於6月3日舉辦埔里親水節，延續到8月28日，除了戲水池開放，每逢假日還有市集、藝文表演及生態體驗課程，希望讓在地居民和遊客，都能清涼一夏。

桃米親水公園包括國有地及私有地，創立已經16年，成為民眾親水戲水好去處，不過，因為人潮爆滿造成環境髒亂，公廁堆滿垃圾、隨便溺等亂象暫停開放；3年前，地主、社區協會結合水保局南投分局、日管處及埔里鎮公所，重新檢討維護管理及安全性，研議如何解決公私協力永續經營問題，如水池、廁所整潔及保險費等，進而達到免費提供居民及遊客，親水體驗空間的目標。

埔里鎮長廖志城表示，桃米親水公園翻修完成重新開園，而且導入在地青年團隊經營管理，負責維護清潔並且提供多元服務；因此，埔里鎮公所規畫「埔里親水節」活動，並增設水上美學裝置，打造戲水遊憩空間及美化自然環境。

埔里親水節期間，每周六、日及國定假日舉行「山系市集」；周日藝文表演包括夢幻泡泡秀、魔術及音樂會；周日同時推出生態體驗課程，包括植物拓印、昆蟲標本製作、攀樹體驗、植物DIY及生態導覽等，課程都需事先預約報名。