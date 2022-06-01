旺旺集團宜蘭食品成立60週年，與宜蘭冬山鄉合作巧思引起許多網美及觀光客前往拍照。（宜蘭食品提供）

旺旺集團前身宜蘭食品在台創立60週年，自1962年創立後，不斷秉持取材在地，嚴選台灣優質好米，做出家喻戶曉的經典美味「旺旺仙貝」，不僅堅持使用在地食材，更與在地農民的合作，響應冬山鄉在地活動，在「冬⼭三奇美徑」利用稻穀顏色的交錯變化為「60、旺」字樣的巨幅彩繪稻⽥，引起許多網美及觀光客前往拍照，此舉不僅僅只是慶祝旺旺集團宜蘭食品成立60週年，持續與在地農民⼀同守護在地農業，⼀起將台灣在地好商品推廣到全世界。

⾃1962，旺旺宜蘭⾷品從⼈⽂底蘊濃厚的宜蘭開始發跡，旺旺集團蔡衍明董事⾧帶領公司，秉著用心的精神，今年已邁⼊一甲⼦的經營，陸續在1983 年看準市場商機創⽴「旺旺」品牌，成為開創台灣⽶果市場的先驅者，轉眼已60 年，⾄今已成為家喻⼾曉的⾷品品牌。

「旺旺」一詞是消費者⼼中對⾼品質的最佳代表，連年蟬聯「台灣最佳國際品牌」⼤獎，連續13 年獲得國家級的肯定，秉著不忘本的精神，更積極創新陸續推出「浪味仙」、「⼀定要吃」、「旺仔⽶餅」、「吸C凍」、「果粒多」等多個知名品牌。更為忙碌生活族群推出舒壓好眠飲品「夢夢水」，銷售屢創佳績，深得消費者肯定，在疫情肆虐的當下，旺旺宜蘭食品秉持給消費者最安心的承諾，吃得安心、更放心。

今年逢旺旺集團成立60週年，宜蘭冬山鄉「三奇美徑」處處可見鮮豔的旺旺慶60旗幟，也將活動現場添加許多繽紛色彩，除了5／28剛落幕的「三奇美徑 稻浪音樂會」旺旺宜蘭食品也於現場免費提供表演團體「旺旺宜蘭食品明星商品組合」，接下來即將舉辦的「冬山熱氣球嘉年華」與「冬山風箏節嘉年華」也處處充滿看點，屆時不僅有巨型的熱氣球飄向天際，可以由上往下觀賞稻田彩繪之美外，此次旺旺宜蘭食品也與冬山鄉公所一同推出「可愛旺仔聯名風箏」於7／9、7／10現場發放，目前規劃預計限量200份，讓現場報名風箏彩繪的民眾能用放風箏活動，來感受宜蘭在地的好山好水，詳情洽「幸福冬山FB粉絲專頁」為主，同時還能獲得旺旺宜蘭食品所精心準備的「旺旺生日快樂禮包」(數量有限發完為止，詳細數量以現場為主)，不僅有玩、有吃、還有拿，詳細活動說明如下，趕緊把握假日好天氣，到宜蘭冬山感受大自然，一同去踏青。

活動時間資訊：

彩繪稻田 「旺旺60週年圖騰」：即日起預計至6月中收割。

宜蘭線冬山鄉三奇美徑熱氣球嘉年華：6／4、6／5、6／11、6／12

宜蘭縣冬山鄉風箏節嘉年華：7／９、7／10

以上僅供參考，相關活動時間及詳情請洽「幸福冬山FB粉絲專頁」。