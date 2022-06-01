藝人林佩遙協助義賣夏雪芒果，幫助台東植物人安養。（創世台東院提供／莊哲權台東傳真）

郁方等多位藝人及網紅在粉絲專業協助義賣夏雪芒果，幫助台東植物人安養。（創世台東院提供／莊哲權台東傳真）

疫情持續升溫衝擊社福，創世基金會台東院小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，植物人服務恐無以為繼，郁方等多位藝人及網紅在粉專轉發創世義賣夏雪芒果訊息，所得將挹注台東偏鄉植物人，院長王玉鳳表示，在疫情海嘯中，宛如植物人家庭1條救命繩。

「今年就用夏雪來迎接夏天吧」，藝人郁方在她的粉絲專業推薦台東夏雪芒果，果核薄小，香甜細緻果肉，濃厚芒果的香氣，不僅送禮自用兩相宜，重點是義賣所得將捐助創世台東院，支持植物人安養。

趙婷也說，水果中她最愛吃的是芒果，不僅味道獨特還有一種香氣，現在做好事又可以品嚐芒果界的LV的機會來了。

周孝安則表示，來自台東的夏雪芒果，除了真的是高品質的水果外，捐款到創世基金會，就能幫助植物人朋友們的膳食服務，我們吃的開心，他們也吃的健康，做好事同時自己也滿足，好事成雙。

創世台東院院長王玉鳳表示，疫情衝擊社福團體，創世基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑六成，重擊服務根基，但植物人照顧卻不能停，憂心疫情看不到底，植物人服務恐無以為繼。

王玉鳳指出，包括郁方、趙婷、邱慧雯、周孝安、蔡祥、馬力歐、楊昕諭、林佩遙、安安邊緣子、禾浩辰等多位藝人及網紅得知困境後，在各自專屬粉專轉發創世義賣芒果訊息，廣邀粉絲認助，感謝愛心果農與藝人、網紅力挺，在疫情嚴峻期間，對於社會底層的植物人家庭。

創世台東院表示，端午過後，進入夏雪芒果盛產期，夏雪是全台唯一有身分證的芒果，保留土芒果的濃郁香氣，口感細緻像愛文，甜度可比金煌，由於量少、品質精緻、價高，亦有芒果界LV的稱號，歡迎預訂，支持植物人安養。