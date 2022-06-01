統一獅隊終結者陳韻文染疫缺陣的這段時間，由洋投柯瑞代班「關門」，目前連4場出賽無失分、近3場後援拿下2場救援成功，總教練林岳平表示，就算陳韻文歸隊，柯瑞目前仍會待在牛棚，也可能讓陳韻文先從第7、8局投起，之後兩人角色再做對調。

陳韻文在5月15日與林岱安、劉軒荅、江承峰和劉予承等人快篩陽性，目前雖都已解隔離，但只有林岱安歸隊一軍，這4名投手中又以陳韻文調整腳步最快。

在終結者染疫缺陣的情況下，獅隊先讓洋投柯瑞暫代「關門」任務，近3場後援都無失分並拿下2次救援成功。「餅總」說，就算陳韻文回來，柯瑞還是會先放在牛棚，「柯瑞現在表現比較穩定，也可能讓陳韻文在第7、8局開始，適應比賽強度，之後再做對調。」

林岳平表示，一開始獅隊找柯瑞來是希望以先發角色出賽，但後來球隊仰賴的中繼人手較為不足，在本土先發人力充足的情況下，將柯瑞轉往牛棚發展。

而獅隊從5月31日起面臨12天10戰的密集賽事，對於先發投手安排是一大考驗，不過「餅總」並不擔心，笑著說：「人手是充裕的，下周加補賽也只有5場，可能是六月中下旬賽事可能更密集，到時候再來看看、再做調整。」

本週先發人選也都已安排好，今天胡智為投完後，還有布雷克、古林睿煬、江辰晏，林岳平也透露，下周如果沒有停賽或延賽，老將潘威倫確定下周會先發一場。