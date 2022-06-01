有人勸他退休後應在家享清福，但源於對鐵道的熱愛，讓詹永瑞直說「倘佯在田野之間，反而更快活！」（張毓翎攝）

位在台南後壁的烏樹林糖廠，已不再製糖，但仍保有糖鐵系統，近年轉型發展遊園五分車，創造一波觀光熱潮，73歲的詹永瑞是退休再回鍋的駕駛員，以前開小火車、汽油車等載人載物，退休後重返職場，繼續開五分車奔馳。

烏樹林糖廠的「五分車懷舊之旅」是園區最大特色，行駛活動範圍在樹安農場內，詹永瑞是當中最資深的駕駛員，19歲就在糖廠工作的他，第一份工作並不是駕駛員，而是火車開動前，負責燒煤炭當燃料的臨時工。

詹永瑞回憶，19歲時進入新營糖廠，從最基層的煤炭工人做起，工作3年後入伍服役，退伍後又回到糖廠燒煤炭，不過沒多久，當時的長官要他去考糖鐵駕駛員證照，經過受訓，跟在前輩旁跑了3000公里，才能夠獨當一面駕駛糖鐵火車。

詹永瑞說，以前糖鐵火車除運載糖、鹽等物，還有載客，往南最遠曾經開到高雄、屏東，運送給家畜吃的玉米飼料，以及製紙的甘蔗渣；而往北最遠到雲林虎尾糖廠，那時候經常深夜出發，在當地睡了一晚，隔天一早再把車開回來，雖然辛苦，但有補貼獎勵，待遇算不錯。

65歲屆齡退休後不到2年，詹永瑞便受邀回來開五分車，他說，當時烏樹林糖廠欲開闢觀光五分車，卻沒有足夠人手駕駛，且較缺乏有經驗的人，因此請他回來幫忙，並教導新進駕駛，五分車最夯的時候，一天最多開到8趟。

有人勸他退休後應在家享清福，但源於對鐵道的熱愛，讓他直說「倘佯在田野之間，反而更快活！」