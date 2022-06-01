今年的美國的陣亡將士紀念日(Memorial Day，國殤日)遊行在5月27日，依往例都會在首府華盛頓憲法大道上舉辦遊行，其間我們中華民國也以「二戰同盟國國旗隊」的身份參與，見到青天白日滿地紅國旗現身華府，實屬相當難得的感動。

美國長久以來都相當重視陣亡將士，有好幾個節日都為軍人而設，其中5月底的國殤日與11月11日的退伍軍人節，屬於廣泛紀念性質。美國國殤日並沒有固定一天，而是訂在5月最後一個星期一，1868 年開始紀念，今年為第154次。

退撫會消息，美國退伍軍人中心(AVC)於5月30日在華府憲法大道盛大舉辦美國國殤日大遊行，駐美國代表處由鄭公使榮俊代表蕭大使美琴，率榮光組倪參事、領務組及顧問室主管登觀禮臺全程出席，現場氣氛格外熱絡。

AVC安排由美軍持舉印有本會會徽之「二戰同盟國國旗隊」橫幅，引導中華民國與二戰各盟國國旗一同進場，獲出席貴賓及夾道觀眾歡呼致敬。

華府榮光聯誼會由60名成員組成兩國旗隊，隊伍整齊壯盛，出發前由榮光組倪參事代表主任委員慰問，向榮光會遊行人員致敬，肯定榮光會將國旗飄揚海外的努力。