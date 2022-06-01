原物料價格上漲導致馬來西亞雞肉供應短缺，馬來西亞政府宣布6月起禁止出口活雞，鄰國新加坡連帶受到衝擊，民眾擔心再也吃不到平價的海南雞飯，在攤子前大排長龍。

法新社報導，馬來西亞政府自今天起，禁止每月約360萬雞隻出口，這是為解決國內供應短缺及嚴重通膨的最新保護措施。

但這項突然舉措在新加坡引發恐慌，新加坡許多食物都仰賴自馬來西亞進口，包括全國所消費雞肉的1/3。

民眾特別擔憂的是對海南雞飯的影響。這是非常受歡迎的水煮雞肉、米飯搭辣椒醬快餐，在新加坡各地的熟食市場都有販售。

在地知名的「天天海南雞飯」（Tian Tian Hainanese Chicken Rice）老闆符慧蓮（Foo Kui Lian）說，海南雞飯「勢必要漲價」。

她說：「如果供應商漲很多，我們也得漲一些，不然活不下去。」

在大馬開始出口限制前一天、餐廳老闆還沒漲價前，民眾在攤位排起長長的購買隊伍。

上班族林美蘭（Meilan Lim，譯音）也在人潮中，她告訴法新社，自己雖非特別愛吃海南雞飯，但有時還是會想吃，「因此如果（禁令）持續一段時間，對我來說就會是個問題」。

一些攤販老闆提高價格的同時，官員警告雞肉供應將中斷。

新加坡官方的食品機構建議消費者只購買必需品，考慮購買冷凍雞肉而不是冷藏雞肉，或者選擇其他肉類。

新加坡從馬來西亞進口的大多數是活雞，然後在國內屠宰和冷藏；冷凍雞肉通常從其他國家進口，像是巴西。

和許多其他國家一樣，馬來西亞正苦於對抗日益惡化的通貨膨脹，特別是在糧食方面，因此不得不祭出限制措施。

幾十年來與吉隆坡關係緊張的新加坡也面臨物價上漲，通貨膨脹率來到10年最高水平。

受到供應鏈混亂、氣候變遷和俄羅斯入侵主要糧食生產國烏克蘭等因素影響，世界各地對於糧食安全問題的擔憂日益升高。