桃園近年發展快速吸引不少人口移入，龜山區人口成長率位居首位，市議員陳雅倫、牛煦庭認為當地欠缺1所高中，大崗高中預定地（文高三用地）以公告現值計算，土地取得經費須高達18億元，為此啟動容積轉移，但2年來僅取得2.89公頃，設校進度卡關。市府回應，改制完全中學或獨立設校都在評估中，會設法加速取得土地。

全國人口少子化的趨勢下，龜山大坪頂地區人口逆勢成長，有大量青壯人口移入，學生受教育需求不減反增。陳雅倫表示，若能在大崗高中預定地設校是最合適的作法，但現在容移需求下降，市府在短期內仍無法取得土地設校，建議啟動備案，研議大崗國中改制為完全中學的可行性。

牛煦庭堅持必須獨立設校，他分析，若將大崗國中改制為完全中學，校地大小不變卻增設高中部，會壓縮國中空間、剝奪教育資源。另外大崗高中預定地用地取得已開展，如突然改為完全中學方案，提早將土地釋出的地主也會因政策朝令夕改權益受損。

教育局長林明裕回應，大崗高中預定地面積約4.7公頃，緊鄰大崗國中，目前進度取得2.88公頃土地，並與部分所有權人持分。鄭文燦表示，除要考量校園腹地是否足夠，更需要啟動校內調查，達成親師生3方共識，2案皆由教育局評估中

牛煦庭提及，大崗高中預定地用地取得之所以停滯不前是因為代金制度上路，建商掏鈔票直接向政府買「房屋轉骨湯」，沒人要買公保地，大坪頂地區這2年的代金有18億元，但按照容積代金的精神應該要全數花在龜山地區，怎麼連1個高中都蓋不出來，無奈直呼龜山人真心換絕情。

鄭文燦反駁，高中設校最小面積為3公頃，大崗高中預定地目前取得2.8公頃，市府正在加速努力中，而代金全數都花在公共建設上，各行政區都會受惠。