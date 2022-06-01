陸外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會。針對菲律賓外交部5月30日在一份聲明中，譴責中國單方面宣布南海捕魚禁令，侵犯該國管轄權。趙立堅表示，中國在南海實施伏季休漁制度，是保護中方管轄海域海洋生物資源的正常措施，也是履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法義務的具體體現。中方不能接受菲律賓外交部的無端指責，希望菲方客觀正確看待、並切實履行南海沿岸國義務，共同促進南海漁業可持續發展。

據悉，中國在4月間宣布，從5月1日起到8月16日實施伏季休漁期，範圍涵蓋渤海、黃海、東海和北緯12度以北的南海海域。

路透社5月31日報導，菲律賓外交部發表聲明，指已就北京片面宣布南海禁止捕魚令，提出外交抗議，同時抗議中國海警隊海上騷擾和侵犯管轄權。同時指控中國船隻干擾一項在菲律賓專屬經濟海域(EEZ)進行的聯合海上科學研究任務，以及在2個地點的能源探勘活動。

菲國外交部並在另一份聲明譴責中國，在南海實施休漁期。這項年度捕魚禁令涵蓋了菲律賓和越南的專屬經濟海域。